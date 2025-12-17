Граждане Грузии больше не смогут голосовать на парламентских выборах из-за рубежа

Участки для голосования на выборах в парламент Грузии отныне не будут открывать за рубежом

Флаг Грузии (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Парламент Грузии в третьем чтении утвердил проект новой редакции Избирательного кодекса, согласно которому, избирательные участки за рубежом открываться больше не будут. Об этом сообщило медиа Грузия Online.

Одним из главных нововведений избирательного законодательства, предложенного депутатами правящей Грузинской мечты, является то, что во время парламентских выборов для граждан Грузии, проживающих за пределами страны, избирательные участки за рубежом открываться больше не будут.

Как и муниципальные выборы, парламентские выборы будут проводиться только на территории Грузии.

Согласно этому же проекту, любая партия обязана выдвигать кандидатов как на парламентских, так и на муниципальных выборах только из числа членов политической силы. Возможность выдвигать беспартийных кандидатов будет только у инициативных групп.

Кроме того, уточняются правила фото- и видеосъемки на избирательных участках, также меняются вопросы, связанные с выдворением из здания в день выборов.

Параллельно с этим упрощается процедура регистрации кандидатов. В частности, больше не нужно представлять учетные карточки, пишет медиа.

6 ноября сообщалось, что в Грузии начато уголовное преследование восьми оппозиционеров по статьям о саботаже и призывах к свержению власти.

17 декабря в Грузинской мечте рассказали о планах запретить гражданам страны, проживающим за ее пределами, участвовать в выборах из-за рубежа.