Премьер Грузии признал использование определенного вещества во время разгона протестов

Ираклий Кобахидзе опроверг, что грузинские силовики применили вещество "камит", о котором говорится в расследовании BBC

Протесты в Грузии (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил, что на протестных акциях в ноябре-декабре 2024 года при разгоне демонстрантов в воде, использованной водометами, было замешано определенное вещество. Его слова приводит "Эхо Кавказа".

Грузинский премьер опроверг, что это было вещество "камит", о котором шла речь в расследовании BBC.

"Вещество действительно было смешано, главное – было это вещество запрещенным или нет", – заявил Кобахидзе.

Он акцентировал, что химическое соединение, о котором идет речь в журналистском расследовании, Министерство внутренних дел Грузии "не только не использовало, но и никогда не покупало, в том числе и при Национальном движении".

"Это то, что можно сказать. Остальное – в рамках расследования, которое проводит Служба государственной безопасности. Все детали относительно порошка будут обнародованы", – добавил Кобахидзе.

Журналисты спросили у премьера Грузии: может ли он исключить, что МВД во время разгона акции не использовало "другие запрещенные вещества под определенным кодом".

"Вероятно, МВД проверило бы информацию о том, какой тип порошка когда-то приобрел Вано Мерабишвили [министр внутренних дел в правительстве Национального движения]. Однако это мое предположение. Лучше дождаться расследования и его результатов", – ответил чиновник.

На вопрос о том, кто может быть привлечен к ответственности в этом случае (если вопрос закупки определенных веществ подтвердится), Кобахидзе сказал, что на это ответит расследование.

1 декабря на BBC вышел материал, в котором говорится, что против участников акций протеста в Грузии в 2024 году применяли химическое вещество времен Первой мировой войны. Медиа собрало свидетельства митингующих, которые жаловались на одышку, кашель и рвоту, длившиеся неделями. Журналисты пришли к выводу, что против участников протестов применили вещество "камит".

Правящая партия Грузии опровергла эти данные и пообещала обращаться в международные суды.

С ноября 2024 года в Грузии продолжаются протесты после заявления премьера страны о приостановлении движения в Евросоюз.

13 октября 2025 года сообщалось, что в Грузии правящая партия подготовила очередные поправки в законодательство, ограничивающие проведение уличных акций.