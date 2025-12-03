Прем’єр Грузії визнав використання певної речовини під час розгону протестів

Іраклі Кобахідзе спростував, що грузинські силовики застосували речовину "каміт", про яку йдеться в розслідуванні BBC

Протести в Грузії (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе підтвердив, що на протестних акціях у листопаді-грудні 2024 року під час розгону демонстрантів у воді, використаній водометами, була замішана певна речовина. Його слова наводить "Ехо Кавказу".

Грузинський прем’єр спростував, що це була речовина "каміт", про яку йшлося в розслідуванні BBC.

"Речовина дійсно була змішана, головне – була ця речовина забороненою чи ні", – заявив Кобахідзе.

Він акцентував, що хімічна сполука, про яку йдеться у журналістському розслідуванні, Міністерство внутрішніх справ Грузії "не тільки не використовувало, а й ніколи не купувало, зокрема й за Національного руху".

"Це те, що можна сказати. Решта – у межах розслідування, яке проводить Служба державної безпеки. Усі деталі щодо порошку будуть оприлюднені", – додав Кобахідзе.

Журналісти запитали у прем’єра Грузії: чи може він виключити, що МВС під час розгону акції не використало "інші заборонені речовини під певним кодом".

"Ймовірно, МВС перевірило б інформацію про те, який тип порошку колись придбав Вано Мерабішвілі [міністр внутрішніх справ в уряді Національного руху]. Однак це моє припущення. Краще дочекатися розслідування та його результатів", – відповів посадовець.

На запитання про те, хто може бути притягнутий до відповідальності у цьому випадку (якщо питання закупівлі певних речовин підтвердиться), Кобахідзе сказав, що на це відповість розслідування.

1 грудня на BBC вийшов матеріал, в якому йдеться, що проти учасників акцій протесту у Грузії у 2024 році застосовували хімічну речовину часів Першої світової війни. Медіа зібрало свідчення мітингарів, які скаржилися на задишку, кашель і блювоту, що тривали тижнями. Журналісти дійшли висновку, що проти учасників протестів застосували речовину "каміт".

Керівна партія Грузії спростувала ці дані й пообіцяла позиватися до міжнародних судів.

Від листопада 2024 року в Грузії тривають протести після заяви прем'єра країни про призупинення руху до Євросоюзу.

13 жовтня 2025 року повідомлялося, що у Грузії керівна партія підготувала чергові поправки до законодавства, що обмежують проведення вуличних акцій.