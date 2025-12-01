Грузинська мрія судитиметься з BBC після статті про використання хімічної зброї проти мітингарів

BBC з’ясувала, що під час протестів у Грузії силовики застосували хімічну речовину часів Першої світової війни

Протести у Грузії (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Керівна партія Грузії планує подати до суду на британську корпорацію BBC після того, як там вийшов матеріал про можливе використання хімічних речовин часів Першої світової війни для розгону протестів у 2024 році. Про це йдеться у заяві Грузинської мрії.

У політичній силі заявили, що стаття містить "абсурдну" й "неправдиву" інформацію. У партії відкинули звинувачення на адресу Міністерства внутрішніх справ Грузії щодо використання хімічної речовини для розгону акцій протесту.

У Грузинській мрії стверджують, що медіа не надало жодних фактів на підтвердження серйозного звинувачення, а всі припущення ґрунтуються на думках конкретних осіб, зокрема учасників мітингів. Також у партії нагадали про скандал з BBC щодо відредагованої промови президента США Дональда Трампа, звинувативши медіа у розповсюдженні фейків.

Політична сила повідомила, що "ми вирішили розпочати судовий спір проти брехливих медіа у міжнародних судах".

"Ми використовуватимемо всі можливі правові засоби, щоб притягнути до відповідальності так звані медіа, що просувають брехню, за поширення брудних, неправдивих звинувачень", – йдеться в заяві.

Уранці 1 грудня на BBC вийшов матеріал, в якому йдеться, що проти учасників акцій протесту у Грузії у 2024 році застосовували хімічну речовину часів Першої світової війни. Медіа зібрало свідчення мітингарів, які скаржилися на задишку, кашель і блювоту, що тривали тижнями.

Журналісти поспілкувалися з учасниками протестів, а також з декількома експертами у галузі хімічної зброї, медиками й інформаторами з підрозділів грузинської поліції.

Вони дійшли висновку, що проти учасників протестів застосували речовину "каміт". Її ж використали французькі солдати проти німців під час Першої світової війни. Наразі існує мало фактів про його подальше використання, але вважається, що цю речовину вивели з обігу в 1930-х роках.

Як пише BBC, на зміну їй прийшов так званий сльозогінний газ. А втім, речовина, яку застосовували проти грузинських протестувальників, викликала зовсім інші симптоми.

За словами протестувальників, цю речовину могли додавати у воду, яку потім випускали з водометів. Тоді ж люди помічали, що вода "пече", коли потрапляє на тіло.

Лікар-педіатр Костянтин Чахунашвілі, який брав участь у протестах, розповів, що після тієї води його шкіра "ніби горіла" впродовж декількох днів, а коли він намагався її змити, то це лише погіршувало ситуацію.

Близько 350 людей зв’язалися з ними через соціальні мережі, і майже половина сказала, що страждали від одного або кількох побічних ефектів протягом понад 30 днів. Ці довгострокові симптоми варіювалися від головного болю до втоми, кашлю, задишки й блювоти.

Кілька високопоставлених інформаторів, пов'язаних з Департаментом спеціальних завдань – офіційною назвою грузинської поліції боротьби з масовими заворушеннями – допомогли BBC визначити ймовірну ідентичність цієї хімічної речовини, йдеться в матеріалі.

Колишній керівник відділу озброєння департаменту Лаша Шергелашвілі вважає, що це та сама сполука, яку його попросили тестувати для використання у водометах у 2009 році.

За його словами, дія засобу була не схожою ні на що з того, що він будь-коли відчував раніше. Після того як він постояв близько до місця розпилення, йому стало важко дихати, і він разом із 15-20 колегами, які тестували речовину, не могли легко змити її.

Шергелашвілі додав, що за результатами випробувань він рекомендував не застосовувати цю хімічну речовину. Але, за його словами, попри це у водометні машини її все одно завантажували – і так тривало щонайменше до 2022 року, коли він звільнився й покинув країну.

Грузинський поліціянт, який говорив на умовах анонімності, підтвердив, що те, чим були завантажені водомети, коли Шергелашвілі обіймав свою посаду, було тією ж сполукою, яку застосовували під час розгону протестів наприкінці 2024 року.

Від листопада 2024 року в Грузії тривають протести після заяви прем'єра країни про призупинення руху до ЄС.

13 жовтня 2025 року повідомлялося, що у Грузії керівна партія підготувала чергові поправки до законодавства, що обмежують проведення вуличних акцій.