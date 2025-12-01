Грузинская мечта будет судиться с BBC после статьи о применении химоружия против митингующих

BBC выяснила, что во время протестов в Грузии силовики применили химическое вещество времен Первой мировой войны

Протесты в Грузии (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Правящая партия Грузии планирует подать в суд на британскую корпорацию BBC после того, как там вышел материал о возможном использовании химических веществ времен Первой мировой войны для разгона протестов в 2024 году. Об этом говорится в заявлении Грузинской мечты.

В политической силе заявили, что статья содержит "абсурдную" и "ложную" информацию. В партии отвергли обвинения в адрес Министерства внутренних дел Грузии относительно использования химического вещества для разгона акций протеста.

В Грузинской мечте утверждают, что медиа не предоставило никаких фактов в подтверждение серьезного обвинения, а все предположения основываются на мнениях конкретных лиц, в частности участников митингов. Также в партии напомнили о скандале с BBC относительно отредактированной речью президента США Дональда Трампа, обвинив медиа в распространении фейков.

Политическая сила сообщила, что "мы решили начать судебный спор против лживых медиа в международных судах".

"Мы будем использовать все возможные правовые средства, чтобы привлечь к ответственности так называемые медиа, продвигающие ложь, за распространение грязных, ложных обвинений", – говорится в заявлении.

Утром 1 декабря на BBC вышел материал, в котором говорится, что против участников акций протеста в Грузии в 2024 году применяли химическое вещество времен Первой мировой войны. Медиа собрало свидетельства митингующих, жаловавшихся на одышку, кашель и рвоту, что длились неделями.

Журналисты пообщались с участниками протестов, а также с рядом экспертов в области химического оружия, медиками и информаторами из подразделений грузинской полиции.

Они пришли к выводу, что против участников протестов применили вещество "камит". Его же использовали французские солдаты против немцев во время Первой мировой войны. Сейчас существует мало фактов о его дальнейшем использовании, но считается, что это вещество вывели из обращения в 1930-х годах.

Как пишет BBC, на смену ему пришел так называемый слезоточивый газ. А, впрочем, вещество, которое применяли против грузинских протестующих, вызвало совсем другие симптомы.

По словам протестующих, это вещество могли добавлять в воду, которую потом выпускали из водометов. Тогда же люди замечали, что вода "жжет", когда попадает на тело.

Врач-педиатр Константин Чахунашвили, участвовавший в протестах, рассказал, что после той воды его кожа "будто горела" в течение нескольких дней, а когда он пытался ее смыть, то это только ухудшало ситуацию.

Около 350 человек связались с ними через социальные сети, и почти половина сказала, что страдала от одного или нескольких побочных эффектов в течение более 30 дней. Эти долгосрочные симптомы варьировались от головной боли до усталости, кашля, одышки и рвоты.

Несколько высокопоставленных информаторов, связанных с Департаментом специальных задач – официальным названием грузинской полиции по борьбе с массовыми беспорядками – помогли BBC определить вероятную идентичность этого химического вещества, говорится в материале.

Бывший руководитель отдела вооружения департамента Лаша Шергелашвили считает, что это то самое соединение, которое его попросили тестировать для использования в водометах в 2009 году.

По его словам, действие средства было не похоже ни на что из того, что он когда-либо испытывал раньше. После того как он постоял близко к месту распыления, ему стало трудно дышать, и он вместе с 15-20 коллегами, тестировавшими вещество, не могли легко смыть его.

Шергелашвили добавил, что по результатам испытаний он рекомендовал не применять это химическое вещество. Но, по его словам, несмотря на это в водометные машины его все равно загружали – и так продолжалось как минимум до 2022 года, когда он уволился и покинул страну.

Грузинский полицейский, говоривший на условиях анонимности, подтвердил, что то, чем были загружены водометы, когда Шергелашвили занимал свою должность, было тем же составом, который применяли во время разгона протестов в конце 2024 года.

С ноября 2024 года в Грузии продолжаются протесты после заявления премьера страны о приостановлении движения в ЕС.

13 октября 2025 года сообщалось, что в Грузии правящая партия подготовила очередные поправки в законодательство, ограничивающие проведение уличных акций.