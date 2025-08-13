"Грузинська мрія" знову використала тему війни в Україні у передвиборчій рекламі – відео

Скриншот: відео "Грузинської мрії"

Партія "Грузинська мрія" знову використовує у передвиборчій рекламі тему війни Росії проти України. Про це повідомило медіа SOVA.

У передвиборчих роликах з одного боку показані розбомблені українські міста, а з іншого – фотографії з Грузії, з відреставрованими фасадами будинків, парками та дорогами.

Негативну реакцію частини користувачів соцмереж викликали кадри фонтану у парку Ваке, в якому 13 жовтня 2022 року від удару струмом загинула 13-річна Маріта Мепарішвілі.

"Вибирай мир" – головне гасло "Грузинської мрії" на виборах мера Тбілісі. Опозиція тим часом заявляє, що керівна партія перетворила столицю Грузії на "місто смерті".

Опоненти влади згадують про дитину, яка загинула від удару струмом, про 16-річного юнака, який потонув у канаві біля парку Ріке, та інші серйозні події, що відбулися в столиці країни за останні кілька років.

У відео, опублікованому 12 серпня в Facebook-акаунті політичної сили, показані чорно-білі кадри зруйнованих українських міст унаслідок бойових дій, поховання українських військових, подружжя, яке стоїть біля завалів багатоповерхівки в Києві, де загинув їхній син, у протиставленні до кольорових кадрів грузинських міст. Ліва частина супроводжується підписом – "Ні війні!", права – "Обирай мир!".

Під роликом також є слоган "Мир Грузії – більше добра для Тбілісі".

4 жовтня 2025 року у Грузії заплановані місцеві вибори. Керівна партія оголосила про намір здобути перемогу в усіх 64 муніципалітетах.