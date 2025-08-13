"Грузинская мечта" снова использовала тему войны в Украине в предвыборной рекламе – видео

Скриншот: видео "Грузинской мечты"

Партия "Грузинская мечта" снова использует в предвыборной рекламе тему войны России против Украины. Об этом сообщило медиа SOVA.

В предвыборных роликах с одной стороны показаны разбомбленные украинские города, а с другой – фотографии из Грузии, с отреставрированными фасадами домов, парками и дорогами.

Негативную реакцию части пользователей соцсетей вызвали кадры фонтана в парке Ваке, в котором 13 октября 2022 года от удара током погибла 13-летняя Марита Мепаришвили.

"Выбирай мир" – главный лозунг "Грузинской мечты" на выборах мэра Тбилиси. Оппозиция тем временем заявляет, что правящая партия превратила столицу Грузии в "город смерти".

Оппоненты власти вспоминают о ребенке, погибшем от удара током, о 16-летнем юноше, утонувшем в канаве возле парка Рике, и других серьезных событиях, произошедших в столице страны за последние несколько лет.

В видео, опубликованном 12 августа в Facebook-аккаунте политической силы, показаны черно-белые кадры разрушенных украинских городов в результате боевых действий, захоронения украинских военных, супруги, стоящие у завалов многоэтажки в Киеве, где погиб их сын, в противопоставлении с цветными кадрами грузинских городов. Левая часть сопровождается подписью – "Нет войне!", правая – "Выбирай мир!".

Под роликом также есть слоган "Мир Грузии – больше добра для Тбилиси".

4 октября 2025 года в Грузии запланированы местные выборы. Правящая партия объявила о намерении одержать победу во всех 64 муниципалитетах.