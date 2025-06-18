Іран заявив про нібито перший бойовий запуск балістики на Ізраїль

Іран нібито запустив надважку двоступеневу балістичну ракету з дальністю до 2000 км

Ілюстративне фото (Фото: EPA)

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що ввечері 18 червня нібито випустив по Ізраїлю надважку двоступеневу ракету "Саджил" великої дальності. Про це повідомляє Times of Israel.

Журналісти зазначають, що ракету нібито було перехоплено, її уламки завдали незначних пошкоджень транспортному засобу.

Як повідомляє іранське видання Tasnim News із посиланням на оголошення Корпусу, в рамках 12 хвилі операції "Правдива обіцянка 3" по Ізраїлю нібито було запущено "надважкі, далекобійні, двоступеневі ракети "Саджил".

У заяві також зазначили, що ракетні удари по Ізраїлю "будуть точковими і безперервними".

Довідка "Саджил" – це іранська двоступенева балістична ракета середньої дальності, яка працює на твердому паливі. Вона була вперше презентована у 2008 році і відтоді вважається однією з найбільш технологічно просунутих в арсеналі Ірану.

За непідтвердженою інформацією, ракета здатна вражати цілі на відстані до 2000-2500 км. Ракета "Саджил" вирізняється високою швидкістю розгортання і мобільністю завдяки використанню твердого палива. "Саджил" – це іранська двоступенева балістична ракета середньої дальності, яка працює на твердому паливі. Вона була вперше презентована у 2008 році і відтоді вважається однією з найбільш технологічно просунутих в арсеналі Ірану.За непідтвердженою інформацією, ракета здатна вражати цілі на відстані до 2000-2500 км. Ракета "Саджил" вирізняється високою швидкістю розгортання і мобільністю завдяки використанню твердого палива.

17 червня газета The New York Times писала, що Іран підготував ракети та інше військове обладнання для ударів по американських базах у регіоні, якщо сили США приєднаються до бойових дій.

18 червня верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив Сполучені Штати, що приєднання до ізраїльських ударів, спрямованих проти його держави, "призведе до непоправної шкоди" для американців.

Ввечері 18 червня посол США в Ізраїлі Майк Хакабі оголосив, що Сполучені Штати організовують евакуацію американських громадян з Ізраїлю.