Иран заявил о якобы первом боевом запуске баллистики на Израиль

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Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что вечером 18 июня якобы выпустил по Израилю сверхтяжелую двухступенчатую ракету "Саджил" большой дальности. Об этом сообщает Times of Israel.

Журналисты отмечают, что ракета якобы была перехвачена, ее обломки нанесли незначительные повреждения транспортному средству.

Как сообщает иранское издание Tasnim News со ссылкой на объявление Корпуса, в рамках 12 волны операции "Правдивое обещание 3" по Израилю якобы были запущены "сверхтяжелые, дальнобойные, двухступенчатые ракеты "Саджил".

В заявлении также отметили, что ракетные удары по Израилю "будут точечными и непрерывными".

Справка "Саджил" – это иранская двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности, работающая на твердом топливе. Она была впервые презентована в 2008 году и с тех пор считается одной из наиболее технологично продвинутых в арсенале Ирана.

По неподтвержденной информации, ракета способна поражать цели на расстоянии до 2000-2500 км. Ракета "Саджил" отличается высокой скоростью развертывания и мобильностью благодаря использованию твердого топлива. "Саджил" – это иранская двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности, работающая на твердом топливе. Она была впервые презентована в 2008 году и с тех пор считается одной из наиболее технологично продвинутых в арсенале Ирана.По неподтвержденной информации, ракета способна поражать цели на расстоянии до 2000-2500 км. Ракета "Саджил" отличается высокой скоростью развертывания и мобильностью благодаря использованию твердого топлива.

17 июня газета The New York Times писала, что Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам в регионе, если силы США присоединятся к боевым действиям.

18 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил Соединенные Штаты, что присоединение к израильским ударам, направленным против его государства, "приведет к непоправимому ущербу" для американцев.

Вечером 18 июня посол США в Израиле Майк Хакаби объявил, что США организуют эвакуацию американских граждан из Израиля.