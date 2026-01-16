Іранці вимагають демократіії, рівності та скасувати смертну кару – представниця NCRI

Мітингувальники в Ірані мають план з 10 пунктів, у якому прописані їхні вимоги до влади

Протести в Ірані (Фото: EPA/LINA SELG)

Іранці мають план з 10 пунктів, він окреслює їхні цілі протестів, які станом на 16 січня тривають вже 20 днів. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповіла голова Жіночого комітету Національної ради опору Ірану (NCRI) Сарвназ Чітсаз.

За її словами, народ Ірану під час мітингів розраховує виключно на себе, на організований опір та бунтівну молодь. Він не розраховує на "рятівника з-за кордону" чи повернення з вигнання якогось "принца на білому коні" – вони скандують на вулицях: "Смерть гнобителю – чи то шах, чи вождь!"

За словами Чітсаз, це гасло відкидає нинішню теократію та повернення до монархії.

"Іранці хочуть демократичну республіку, обрану на вільних виборах. Відокремлення релігії від держави. План із 10 пунктів, сформульований президенткою NCRI Мар'ям Раджаві, окреслює ці прагнення – гендерна рівність, права меншин, скасування смертної кари, без’ядерний статус, мир з усім світом", – розповіла вона.

Водночас народ Ірану прагне, щоб його боротьбу визнав світ. Він розраховує не на військове втручання, а на політичну і моральну підтримку, на економічний тиск на чинний режим. Також іранці прагнуть визнання Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією та введення санкцій проти них.