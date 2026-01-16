Иранцы требуют демократии, равенства и отменить смертную казнь – представитель NCRI

Митингующие граждане Ирана имеют план из 10 пунктов, в котором прописаны их требования к власти

Протесты в Иране (Фото: EPA/LINA SELG)

Иранцы имеют план из 10 пунктов, он определяет их цели протестов, которые по состоянию на 16 января продолжаются уже 20 дней. Об этом в интервью LIGA.net рассказала председатель Женского комитета Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) Сарвназ Читсаз.

По ее словам, народ Ирана во время митингов рассчитывает исключительно на себя, на организованное сопротивление и решительную молодежь. Он не рассчитывает на "спасителя из-за границы" или возвращение из изгнания какого-то "принца на белом коне" – они скандируют на улицах: "Смерть угнетателю – будь то шах или вождь!"

По словам Читсаз, этот лозунг отвергает нынешнюю теократию и возвращение к монархии.

"Иранцы хотят демократическую республику, избранную на свободных выборах. Отделение религии от государства. План из 10 пунктов, сформулированный президентом NCRI Марьям Раджави, определяет эти стремления – гендерное равенство, права меньшинств, отмена смертной казни, безъядерный статус, мир со всем миром", – рассказала она.

Вместе с тем народ Ирана хочет, чтобы его борьбу признал мир. Он рассчитывает не на военное вмешательство, а на политическую и моральную поддержку, на экономическое давление на действующий режим. Также иранцы хотят признания Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией и введения санкций против них.