Иранцы требуют демократии, равенства и отменить смертную казнь – представитель NCRI
Иранцы имеют план из 10 пунктов, он определяет их цели протестов, которые по состоянию на 16 января продолжаются уже 20 дней. Об этом в интервью LIGA.net рассказала председатель Женского комитета Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) Сарвназ Читсаз.
По ее словам, народ Ирана во время митингов рассчитывает исключительно на себя, на организованное сопротивление и решительную молодежь. Он не рассчитывает на "спасителя из-за границы" или возвращение из изгнания какого-то "принца на белом коне" – они скандируют на улицах: "Смерть угнетателю – будь то шах или вождь!"
По словам Читсаз, этот лозунг отвергает нынешнюю теократию и возвращение к монархии.
"Иранцы хотят демократическую республику, избранную на свободных выборах. Отделение религии от государства. План из 10 пунктов, сформулированный президентом NCRI Марьям Раджави, определяет эти стремления – гендерное равенство, права меньшинств, отмена смертной казни, безъядерный статус, мир со всем миром", – рассказала она.
Вместе с тем народ Ирана хочет, чтобы его борьбу признал мир. Он рассчитывает не на военное вмешательство, а на политическую и моральную поддержку, на экономическое давление на действующий режим. Также иранцы хотят признания Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией и введения санкций против них.
- 9 января в Иране отключили интернет и отменили рейсы на фоне протестов.
- 14 января сообщалось, что с начала протестов в Иране погибло более 2400 человек, а также 18 434 были арестованы.
- На следующий день президент США Дональд Трамп сообщил, что в Иране прекратили казнить протестующих.
- 15 января США ввели санкции против организаторов подавления протестов.
