Ізраїль повідомив про ліквідацію іранського командувача, відповідального за запуски БпЛА

Армія оборони Ізраїлю заявила, що Амінпура Джудакі було вбито в результаті авіаудару

Винищувач ВПС Ізраїлю (Фото: Abir Sultan/EPA)

У п’ятницю, 20 червня, військові Ізраїлю ліквідували командира підрозділу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), відповідального за запуски безпілотників. Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

У повідомленні йдеться, що Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по Амінпуру Джудакі, командиру другої бригади БпЛА Повітряних сил КВІР, ліквідувавши його.

У ЦАХАЛ зазначили, що Джудакі здійснив сотні дронових атак на територію Ізраїлю з району Ахваза на південному заході Ірану.

Військові додали, що після ліквідації Тахер-Пура, командира штабу безпілотних літальних апаратів ВПС КВІР 13 червня, Джудакі взяв на себе ключову роль в операціях.

13 червня почався новий виток конфлікту між Іраном та Ізраїлем. ЦАХАЛ повідомив, що завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану.

У результаті атаки вбито кількох найвищих військових посадовців Ірану, зокрема головнокомандувача КВІР Саламі.

Того самого дня стало відомо про ліквідацію командувача ВПС Ірану Хаджизаде.