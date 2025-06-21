Ізраїль повідомив про ліквідацію іранського командувача, відповідального за запуски БпЛА
У п’ятницю, 20 червня, військові Ізраїлю ліквідували командира підрозділу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), відповідального за запуски безпілотників. Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
У повідомленні йдеться, що Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по Амінпуру Джудакі, командиру другої бригади БпЛА Повітряних сил КВІР, ліквідувавши його.
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У ЦАХАЛ зазначили, що Джудакі здійснив сотні дронових атак на територію Ізраїлю з району Ахваза на південному заході Ірану.
Військові додали, що після ліквідації Тахер-Пура, командира штабу безпілотних літальних апаратів ВПС КВІР 13 червня, Джудакі взяв на себе ключову роль в операціях.
- 13 червня почався новий виток конфлікту між Іраном та Ізраїлем. ЦАХАЛ повідомив, що завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану.
- У результаті атаки вбито кількох найвищих військових посадовців Ірану, зокрема головнокомандувача КВІР Саламі.
- Того самого дня стало відомо про ліквідацію командувача ВПС Ірану Хаджизаде.