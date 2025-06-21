Израиль сообщил о ликвидации иранского командующего, ответственного за запуски БпЛА

Армия обороны Израиля заявила, что Аминпур Джудаки был убит в результате авиаудара

Истребитель ВВС Израиля (Фото: Abir Sultan/EPA)

В пятницу, 20 июня, военные Израиля ликвидировали командира подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ответственного за запуски беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В сообщении говорится, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по Аминпуру Джудаки, командиру второй бригады БпЛА Воздушных сил КСИР, ликвидировав его.

В ЦАХАЛ отметили, что Джудаки совершил сотни дроновых атак на территорию Израиля из района Ахваза на юго-западе Ирана.

Военные добавили, что после ликвидации Тахер-Пура, командира штаба беспилотных летательных аппаратов ВВС КСИР 13 июня, Джудаки взял на себя ключевую роль в операциях.

13 июня начался новый виток конфликта между Ираном и Израилем. ЦАХАЛ сообщил, что нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана.

В результате атаки убиты несколько высших военных чиновников Ирана, в том числе главнокомандующий КСИР Салами.

В тот же день стало известно о ликвидации командующего ВВС Ирана Хаджизаде.