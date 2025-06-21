Израиль сообщил о ликвидации иранского командующего, ответственного за запуски БпЛА
Истребитель ВВС Израиля (Фото: Abir Sultan/EPA)

В пятницу, 20 июня, военные Израиля ликвидировали командира подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ответственного за запуски беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В сообщении говорится, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по Аминпуру Джудаки, командиру второй бригады БпЛА Воздушных сил КСИР, ликвидировав его.

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В ЦАХАЛ отметили, что Джудаки совершил сотни дроновых атак на территорию Израиля из района Ахваза на юго-западе Ирана.

Военные добавили, что после ликвидации Тахер-Пура, командира штаба беспилотных летательных аппаратов ВВС КСИР 13 июня, Джудаки взял на себя ключевую роль в операциях.

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