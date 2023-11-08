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Ізраїль скасував продаж списаних танків Merkava, формує новий танковий батальйон – ЗМІ

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 17:29
Ізраїль скасував продаж списаних танків Merkava, формує новий танковий батальйон – ЗМІ - Фото
Танк Merkava (Фото: EPA)

Ізраїль скасував продаж знятих з озброєння танків Merkava, оскільки вони необхідні для формування нового танкового батальйону ЦАХАЛ. Про це повідомляє служба новин N12.

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Командування Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) має намір сформувати з резервістів танковий батальйон "Оф Холь" ("Фенікс") і озброїти його знятими зі зберігання танками Merkava MK3.

Зняті в Ізраїлі з озброєння танки Merkava MK3 були предметом міжнародної угоди, про яку стало відомо у червні 2023 року: дві неназвані тоді країни, одна з яких розташована в Європі, за підтримки США збиралися придбати понад 200 танків Merkava Mk2 та Mk3.

Незабаром після цього стало відомо, що одним із покупців Merkava був Кіпр, причому обговорювалося, що після отримання танків від Ізраїлю Кіпр міг передати Україні свої старі танки радянського виробництва Т-80У та Т-80УК.

Офіційного повідомлення про скасування операції з продажу танків не було, можливо, вона буде здійснена частково або перенесена за строками.

  • 28 жовтня Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.
  • 2 листопада Нетаньягу заявив про "дуже вражаючі" успіхи ізраїльської армії в наземній операції в секторі Гази. За його словами, ЦАХАЛ зайшов уже далі, ніж на околиці Гази.

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Сергій Бережний
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війнаІзраїльтанкиMerkava
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