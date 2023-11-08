Израиль отменил продажу списанных танков Merkava, формирует новый танковый батальон – СМИ

Израиль отменил продажу снятых с вооружения танков Merkava, так как они нужны для формирования нового танкового батальона ЦАХАЛ. Об этом сообщает служба новостей N12.

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Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерено сформировать из резервистов танковый батальон "Оф Холь" ("Феникс") и вооружить его снятыми с хранения танками Merkava MK3.

Снятые в Израиле с вооружения танки Merkava MK3 были предметом международной сделки, о которой стало известно в июне 2023 года: две неназванные тогда страны, одна из которых находится в Европе, при поддержке США собирались приобрести более 200 танков Merkava Mk2 и Mk3.

Вскоре после этого стало известно, что одним из покупателей Merkava был Кипр, причем обсуждалось, что после получения танков от Израиля Кипр мог передать Украине свои старые танки советского производства Т-80У и Т-80УК.

Официального сообщения об отмене сделки по продаже танков не было, возможно, она будет осуществлена частично или перенесена по срокам.

28 октября Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

2 ноября Нетаньяху заявил об "очень впечатляющих" успехах израильской армии в наземной операции в секторе Газа. По его словам, ЦАХАЛ зашел уже дальше, чем на окраины Газы.

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