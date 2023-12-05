Кандидати у президенти США: Хто з республіканців вийшов на новий раунд дебатів
Чотири кандидати у президенти США пройшли на черговий раунд дебатів перед праймеріз Республіканської партії, які відбудуться 6 грудня. Про це повідомляє CNN із посиланням на Республіканський національний комітет.
У дебатах візьмуть участь губернатор Флориди Рон Десантіс, колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Хейлі, бізнесмен Вівек Рамасвамі та колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті.
Колишній президент Дональд Трамп, який залишається найімовірнішим кандидатом у президенти від республіканців, від участі у дебатах традиційно відмовився.
Як зазначає агентство, найбільш ймовірними конкурентами Трампа є Десантіс і Хейлі, і вони мають намір завдяки дебатам зміцнити своє становище як кандидатів.
Критерієм допуску кандидатів на дебати було залучення ними не менше 80 000 унікальних донорів (не менше 200 у кожному з не менш ніж 20 штатів або територій) та набір не менше 6% підтримки в певних опитуваннях. Кожен з учасників дебатів також підписав зобов'язання підтримати переможця майбутніх праймеріз Республіканської партії.
На дебати знову не пройшов колишній губернатор Арканзасу Аса Хатчінсон, який формально залишається учасником республіканських праймеріз.
- На дебатах один із кандидатів від республіканців Вівек Рамасвамі назвав президента Володимира Зеленського "нацистом" і нарвався на хвилю критики. У його штабі заявили, що він "мав на увазі інше".
- Його конкурентка Ніккі Хейлі заявила, що диктатори Володимир Путін і Сі Цзіньпін "пускають слину" від ідеї, що противник військової допомоги союзникам та ізоляціоніст стане президентом США.
- 28 жовтня колишній віцепрезидент Майк Пенс припинив свою кандидатську кампанію.
- 13 листопада сенатор-республіканець від Південної Кароліни Тім Скотт знявся з передвиборчих перегонів.
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