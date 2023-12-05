Кандидати у президенти США: Хто з республіканців вийшов на новий раунд дебатів

Чотири кандидати у президенти США пройшли на черговий раунд дебатів перед праймеріз Республіканської партії, які відбудуться 6 грудня

Ніккі Хейлі та Рон Десантіс (Фото - EPA)

Чотири кандидати у президенти США пройшли на черговий раунд дебатів перед праймеріз Республіканської партії, які відбудуться 6 грудня. Про це повідомляє CNN із посиланням на Республіканський національний комітет.

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У дебатах візьмуть участь губернатор Флориди Рон Десантіс, колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Хейлі, бізнесмен Вівек Рамасвамі та колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті.

Колишній президент Дональд Трамп, який залишається найімовірнішим кандидатом у президенти від республіканців, від участі у дебатах традиційно відмовився.

Як зазначає агентство, найбільш ймовірними конкурентами Трампа є Десантіс і Хейлі, і вони мають намір завдяки дебатам зміцнити своє становище як кандидатів.

Критерієм допуску кандидатів на дебати було залучення ними не менше 80 000 унікальних донорів (не менше 200 у кожному з не менш ніж 20 штатів або територій) та набір не менше 6% підтримки в певних опитуваннях. Кожен з учасників дебатів також підписав зобов'язання підтримати переможця майбутніх праймеріз Республіканської партії.

На дебати знову не пройшов колишній губернатор Арканзасу Аса Хатчінсон, який формально залишається учасником республіканських праймеріз.

На дебатах один із кандидатів від республіканців Вівек Рамасвамі назвав президента Володимира Зеленського "нацистом" і нарвався на хвилю критики. У його штабі заявили, що він "мав на увазі інше".

Його конкурентка Ніккі Хейлі заявила, що диктатори Володимир Путін і Сі Цзіньпін "пускають слину" від ідеї, що противник військової допомоги союзникам та ізоляціоніст стане президентом США.

28 жовтня колишній віцепрезидент Майк Пенс припинив свою кандидатську кампанію.

13 листопада сенатор-республіканець від Південної Кароліни Тім Скотт знявся з передвиборчих перегонів.

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