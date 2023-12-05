Кандидати у президенти США: Хто з республіканців вийшов на новий раунд дебатів
Ніккі Хейлі та Рон Десантіс (Фото - EPA)

Чотири кандидати у президенти США пройшли на черговий раунд дебатів перед праймеріз Республіканської партії, які відбудуться 6 грудня. Про це повідомляє CNN із посиланням на Республіканський національний комітет.

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У дебатах візьмуть участь губернатор Флориди Рон Десантіс, колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Хейлі, бізнесмен Вівек Рамасвамі та колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті.

Колишній президент Дональд Трамп, який залишається найімовірнішим кандидатом у президенти від республіканців, від участі у дебатах традиційно відмовився.

Як зазначає агентство, найбільш ймовірними конкурентами Трампа є Десантіс і Хейлі, і вони мають намір завдяки дебатам зміцнити своє становище як кандидатів.

Критерієм допуску кандидатів на дебати було залучення ними не менше 80 000 унікальних донорів (не менше 200 у кожному з не менш ніж 20 штатів або територій) та набір не менше 6% підтримки в певних опитуваннях. Кожен з учасників дебатів також підписав зобов'язання підтримати переможця майбутніх праймеріз Республіканської партії.

На дебати знову не пройшов колишній губернатор Арканзасу Аса Хатчінсон, який формально залишається учасником республіканських праймеріз.

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