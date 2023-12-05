Кандидаты в президенты США: Кто из республиканцев вышел на новый раунд дебатов

Четыре кандидата в президенты США прошли на очередной раунд дебатов перед праймериз Республиканской партии, которые пройдут 6 декабря

Никки Хейли и Рон Десантис (Фото - EPA)

Четыре кандидата в президенты США прошли на очередной раунд дебатов перед праймериз Республиканской партии, которые пройдут 6 декабря. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Республиканский национальный комитет.

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В дебатах примут участие губернатор Флориды Рон Десантис, бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.

Бывший президент Дональд Трамп, который остается наиболее вероятным кандидатом в президенты от республиканцев, от участия в дебатах традиционно отказался.

Как отмечает агентство, наиболее вероятными конкурентами Трампа являются Десантис и Хейли, и они намерены благодаря дебатам укрепить свое положение как кандидатов.

Критерием допуска кандидатов на дебаты было привлечение ими не менее 80 000 уникальных доноров (не менее 200 в каждом из не менее чем 20 штатов и или территорий) и набор не менее 6% поддержки в определенных опросах. Каждый из участников дебатов также подписал обязательство поддержать победителя будущих праймериз Республиканской партии.

На дебаты снова не прошел бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, который формально остается участником республиканских праймериз.

На дебатах один из кандидатов от республиканцев Вивек Рамасвами назвал президента Владимира Зеленского "нацистом" и нарвался на волну критики. В его штабе заявили, что он "имел в виду другое".

Его конкурентка Никки Хейли заявила, что диктаторы Владимир Путин и Си Цзиньпин "пускают слюну" от идеи, что противник военной помощи союзникам и изоляционист станет президентом США.

28 октября бывший вице-президент Майк Пенс приостановил свою кандидатскую кампанию.

13 ноября сенатор-республиканец от Южной Каролины Тим Скотт снялся с предвыборной гонки.

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