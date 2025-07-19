Катастрофа літака AZAL. Росія не визнала провину, Азербайджан звернеться до міжнародного суду

Президент Азербайджану заявив, що хоче визнання провини від Росії, але влада країни каже, що "розслідування триває"

Ільхам Алієв (Фото: EPA / IGOR KOVALENKO)

Азербайджан готує досьє для подання в міжнародні судові інстанції щодо катастрофи літака AZAL в Актау 25 грудня 2024 року. Про це заявив президент країни Ільхам Алієв, передає Report.

"Зараз ми готуємо і вже поінформували російську сторону, що готуємо досьє для подання в міжнародні судові інстанції з цього приводу. Ми розуміємо, що це може зайняти час. У справі Boeing малайзійської авіакомпанії це тривало понад десять років", – сказав він.

Алієв зазначив, що Азербайджан не отримав жодної відповіді від російських офіційних осіб щодо того, що саме Росія причетна до атаки на літак, що призвело до його пошкодження. Алієв наголосив, що і Росія, і Азербайджан знають, що сталося насправді й Баку може це довести.

"Виникає питання: чому вони просто не роблять те, що зробив би будь-який сусід. Наші прохання і вимоги абсолютно природні: визнати цю катастрофу як провину, покарати тих, хто збив наш літак, виплатити компенсації сім'ям загиблих, постраждалим і авіакомпанії AZAL за втрату літака", – сказав Ільхам Алієв.

Він зазначив, що пілоти проявили мужність і змогли посадити літак. Щойно на місце прибула група, вона доповіла, що фюзеляж літака був увесь в отворах, а всередині були двоє поранених.

Заяву російської сторони про те, що це нібито "український дрон" атакував літак, Алієв назвав безглуздою. До того ж повітряний простір Росії не було закрито, це сталося за кілька хвилин після атаки на літак.

"Було два напади на літак. Тож уявіть собі: український дрон прилітає, наводиться на азербайджанський літак, вражає його, падає, а потім знову атакує. Це історія для дитячого садка. Ми знаємо, що сталося", – підкреслив він.

Генпрокурор Азербайджану сім місяців надсилає листи голові Слідчого комітету Росії, але отримує тільки одну відповідь: "Розслідування триває". Таку поведінку Алієв вважає контрпродуктивною.

"Це не приведе до того, що ми забудемо – ми не забудемо. Ми готові чекати десять років, але справедливість має взяти гору. І, на жаль, ситуація, яка зараз перебуває в підвішеному стані, не сприяє розвитку двосторонніх відносин між Росією та Азербайджаном", – підкреслив він.