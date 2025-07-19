Крушение самолета AZAL. Россия не признала вину, Азербайджан обратится в международный суд
Азербайджан готовит досье для подачи в международные судебные инстанции относительно крушения самолета AZAL в Актау 25 декабря 2024 года. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, передает Report.
"Сейчас мы готовим и уже проинформировали российскую сторону, что готовим досье для подачи в международные судебные инстанции по этому поводу. Мы понимаем, что это может занять время. В деле Boeing малайзийской авиакомпании это заняло более десяти лет", – сказал он.
Алиев отметил, что Азербайджан не получил никакого ответа от российских официальных лиц о том, что именно Россия причастна к атаке на самолет, что привело к его повреждению. Алиев подчеркнул, что и Россия, и Азербайджан знают, что произошло на самом деле и Баку может это доказать.
"Возникает вопрос: почему они просто не делают то, что сделал бы любой сосед. Наши просьбы и требования абсолютно естественны: признать эту катастрофу как вину, наказать тех, кто сбил наш самолет, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL за потерю самолета", – сказал Ильхам Алиев.
Он отметил, что пилоты проявили мужество и смогли посадить самолет. Как только на место прибыла группа, она доложила, что фюзеляж самолета был весь в отверстиях, а внутри были двое раненых.
Заявления российской стороны о том, что это якобы "украинский дрон" атаковал самолет, Алиев назвал нелепыми. К тому же воздушное пространство России не было закрыто, это произошло спустя несколько минут после атаки на самолет.
"Было два нападения на самолет. Так что представьте себе: украинский дрон прилетает, наводится на азербайджанский самолет, поражает его, падает, а потом снова атакует. Это история для детского сада. Мы знаем, что произошло", – подчеркнул он.
Генпрокурор Азербайджана семь месяцев направляет письма главе Следственного комитета России, но получает только один ответ: "Расследование продолжается". Такое поведение Алиев считает контрпродуктивным.
"Это не приведет к тому, что мы забудем – мы не забудем. Мы готовы ждать десять лет, но справедливость должна восторжествовать. И, к сожалению, ситуация, которая сейчас находится в подвешенном состоянии, не способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном", – подчеркнул он.
- 25 декабря 2024 года разбился самолет в городе Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, включая членов экипажа. Известно, что погибли 38 человек. После катастрофы Путин дважды позвонил Алиеву и извинился за то, что "трагический инцидент" произошел в воздушном пространстве России.
- 27 декабря у Байдена заявили, что видели признаки, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской ПВО.
- 28 декабря президент Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана и заявил, что Россия должна все объяснить.
- 6 января 2025 года Алиев заявил, что убежден в вине России в крушении самолета AZAL.
- 4 февраля Reuters заявляло, что у Азербайджана есть фрагменты ракеты, которые доказывают, что самолет сбили именно россияне.
Комментарии (0)