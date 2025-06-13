Ключовий партнер США у Перській затоці засудив удар Ізраїлю по Ірану

МЗС Саудівської Аравії назвало атаку на Іран порушенням міжнародних законів та норм

Наслідки удару по Ірану (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Саудівська Аравія, яка є ключовим партнером Сполучених Штатів у Перській затоці, засудила атаку Ізраїлю на Іран. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії.

"Королівство Саудівська Аравія висловлює своє рішуче засудження й осуд агресії Ізраїлю проти братньої Ісламської Республіки Іран, яка підриває її суверенітет і безпеку", – йдеться у заяві.

МЗС Саудівської Аравії назвало удар порушенням міжнародних законів та норм.

Водночас у зовнішньополітичному відомстві країни підтвердили, що міжнародна спільнота "несе відповідальність за припинення цієї агресії".