Ключовий партнер США у Перській затоці засудив удар Ізраїлю по Ірану
Наслідки удару по Ірану (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Саудівська Аравія, яка є ключовим партнером Сполучених Штатів у Перській затоці, засудила атаку Ізраїлю на Іран. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії.

"Королівство Саудівська Аравія висловлює своє рішуче засудження й осуд агресії Ізраїлю проти братньої Ісламської Республіки Іран, яка підриває її суверенітет і безпеку", – йдеться у заяві.

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МЗС Саудівської Аравії назвало удар порушенням міжнародних законів та норм.

Водночас у зовнішньополітичному відомстві країни підтвердили, що міжнародна спільнота "несе відповідальність за припинення цієї агресії".

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