Ключовий партнер США у Перській затоці засудив удар Ізраїлю по Ірану
Саудівська Аравія, яка є ключовим партнером Сполучених Штатів у Перській затоці, засудила атаку Ізраїлю на Іран. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії.
"Королівство Саудівська Аравія висловлює своє рішуче засудження й осуд агресії Ізраїлю проти братньої Ісламської Республіки Іран, яка підриває її суверенітет і безпеку", – йдеться у заяві.
МЗС Саудівської Аравії назвало удар порушенням міжнародних законів та норм.
Водночас у зовнішньополітичному відомстві країни підтвердили, що міжнародна спільнота "несе відповідальність за припинення цієї агресії".
- 13 червня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.
- У результаті атаки вбито кількох найвищих військових посадовців Ірану.
- Рубіо заявив, що США не беруть участі в ударах по Ірану.