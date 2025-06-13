Ключевой партнер США в Персидском заливе осудил удар Израиля по Ирану

Последствия удара по Ирану (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Саудовская Аравия, являющаяся ключевым партнером Соединенных Штатов в Персидском заливе, осудила атаку Израиля на Иран. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

"Королевство Саудовская Аравия выражает свое решительное осуждение и порицание агрессии Израиля против братской Исламской Республики Иран, подрывающей ее суверенитет и безопасность", – говорится в заявлении.

МИД Саудовской Аравии назвал удар нарушением международных законов и норм.

В то же время во внешнеполитическом ведомстве страны подтвердили, что международное сообщество "несет ответственность за прекращение этой агрессии".