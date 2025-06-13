Ключевой партнер США в Персидском заливе осудил удар Израиля по Ирану
Саудовская Аравия, являющаяся ключевым партнером Соединенных Штатов в Персидском заливе, осудила атаку Израиля на Иран. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.
"Королевство Саудовская Аравия выражает свое решительное осуждение и порицание агрессии Израиля против братской Исламской Республики Иран, подрывающей ее суверенитет и безопасность", – говорится в заявлении.
МИД Саудовской Аравии назвал удар нарушением международных законов и норм.
В то же время во внешнеполитическом ведомстве страны подтвердили, что международное сообщество "несет ответственность за прекращение этой агрессии".
- 13 июня Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.
- В результате атаки убиты несколько высших военных чиновников Ирана.
- Рубио заявил, что США не участвуют в ударах по Ирану.