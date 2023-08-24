КНДР заявила про другу невдалу спробу запуску супутника-шпигуна

Північна Корея заявила, що її друга спроба запустити супутник-шпигун закінчилася невдачею через "помилку в системі аварійного підриву під час польоту третього ступеня". Про це повідомляє Yohnap із посиланням на центральне інформаційне агентство Північної Кореї.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначається, Пхеньян заявив, що запустив супутник-шпигун Маліген-1, встановлений на ракеті нового типу Чолліма-1, зазнав невдачі через проблему, яка "не є великою проблемою з точки зору надійності каскадних двигунів та системи".

Повідомляється, що національне аерокосмічне агентство Північної Кореї планує з'ясувати причину несправності системи аварійного підриву і спробувати вивести супутник на орбіту в жовтні.

31 травня Північна Корея провела невдалий запуск супутника-шпигуна – ракета-носій та корисне навантаження впали в море.

Читайте також: Кім запустив міжконтинентальну "ядерну" ракету у своєму саду: відео з місцевою топ-ведучою

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.