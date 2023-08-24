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КНДР заявила про другу невдалу спробу запуску супутника-шпигуна

Этот материал также доступен на русском
24.08.2023, 08:42
КНДР заявила про другу невдалу спробу запуску супутника-шпигуна - Фото
Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Північна Корея заявила, що її друга спроба запустити супутник-шпигун закінчилася невдачею через "помилку в системі аварійного підриву під час польоту третього ступеня". Про це повідомляє Yohnap із посиланням на центральне інформаційне агентство Північної Кореї.

Як зазначається, Пхеньян заявив, що запустив супутник-шпигун Маліген-1, встановлений на ракеті нового типу Чолліма-1, зазнав невдачі через проблему, яка "не є великою проблемою з точки зору надійності каскадних двигунів та системи".

Повідомляється, що національне аерокосмічне агентство Північної Кореї планує з'ясувати причину несправності системи аварійного підриву і спробувати вивести супутник на орбіту в жовтні.

  • 31 травня Північна Корея провела невдалий запуск супутника-шпигуна – ракета-носій та корисне навантаження впали в море.

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Наталія Медведєва
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Кім Чен ИнКНДРсупутник-шпигун
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