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КНДР заявила о второй неудачной попытки запуска спутника-шпиона

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 08:42
КНДР заявила о второй неудачной попытки запуска спутника-шпиона - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Северная Корея заявила, что ее вторая попытка запустить спутник-шпион закончилась неудачей из-за "ошибки в системе аварийного подрыва во время полета третьей ступени". Об этом сообщает Yohnap со ссылкой на центральное информационное агентство Северной Кореи.

Как отмечается, Пхеньян заявил, что запустил спутник-шпион Маллиген-1, установленный на ракете нового типа Чоллима-1, потерпел неудачу из-за проблемы, которая "не является большой проблемой с точки зрения надежности каскадных двигателей и системы".

Сообщается, что национальное аэрокосмическое агентство Северной Кореи планирует выяснить причину неисправности системы аварийного подрыва и еще раз попытаться вывести спутник на орбиту в октябре.

  • 31 мая Северная Корея провела неудачный запуск спутника-шпиона – ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море.

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Наталья Медведева
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ким чен ынкндрспутник-шпион
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