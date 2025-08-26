Команда президента Південної Кореї побоювалася "моменту Зеленського" на зустрічі з Трампом

Дональд Трамп і Лі Чже Мен (Фото: Yonhap/EPA)

Новий президент Південної Кореї Лі Чже Мен заявив, що його команда побоювалася повторення "моменту Зеленського" під час першої зустрічі з лідером США Дональдом Трампом 25 серпня. Його слова наводить газета Politico.

Увечері в понеділок Лі сказав, що його співробітники побоювалися, що "ми можемо зіткнутися з моментом Зеленського" під час його першої зустрічі з Трампом. Причиною стали різкі пости американського президента у соцмережах, де той ставив під сумнів демократію в Південній Кореї.

Але Лі сказав, що його зустріч з лідером Штатів "перевершила мої очікування". Президент Південної Кореї додав, що поглибив своє розуміння з Трампом, отримав підтримку, і що їхня зустріч вийшла за межі відведеного часу.

Президент Південної Кореї, обраний у червні, заявив, що був упевнений перед зустріччю з Трампом, що "не зіткнеться з такою ситуацією", з якою зіткнувся його український колега Володимир Зеленський на початку цього року, маючи на увазі публічну сварку в Овальному кабінеті.

"Це тому, що я читав книгу президента Трампа "Мистецтво укладати угоди"", – сказав Лі у своєму виступі в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Уранці у понеділок Трамп написав у соціальній мережі Truth Social: "Що відбувається в Південній Кореї? Схоже на чистку чи революцію. Ми не можемо цього терпіти й вести там бізнес. Сьогодні я зустрічаюся з новим президентом у Білому домі. Дякую за увагу до цього питання".

Потім він сказав пресі, що "чув погані речі" про внутрішньополітичну ситуацію в країні.

Але Лі заявив у понеділок увечері, що двоє лідерів зосередили свою розмову на зміцненні економічних зв'язків між США та Південною Кореєю, а також на тому, як "модернізувати наш двосторонній альянс, щоб він був більш взаємним і орієнтованим на майбутнє відповідно до змін у безпековій ситуації".