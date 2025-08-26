Команда президента Южной Кореи опасалась "момента Зеленского" на встрече с Трампом

Дональд Трамп и Ли Чжэ Мэн (Фото: Yonhap/EPA)

Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что его команда опасалась повторения "момента Зеленского" во время первой встречи с лидером США Дональдом Трампом 25 августа. Его слова приводит газета Politico.

Вечером в понедельник Ли сказал, что его сотрудники "опасались, что мы можем столкнуться с моментом Зеленского" во время его первой встречи с Трампом. Причиной стали резкие посты американского президента в соцсетях, где тот ставил под сомнение демократию в Южной Корее.

Но Ли сказал, что его встреча с лидером Штатов "превзошла мои ожидания". Президент Южной Кореи добавил, что углубил свое понимание с Трампом, получил поддержку, и что их встреча вышла за пределы отведенного времени.

Президент Южной Кореи, избранный в июне, заявил, что был уверен перед встречей с Трампом, что "не столкнется с такой ситуацией", с которой столкнулся его украинский коллега Владимир Зеленский в начале этого года, имея в виду публичную ссору в Овальном кабинете.

"Это потому, что я читал книгу президента Трампа "Искусство заключать сделки"", – сказал Ли в своем выступлении в Центре стратегических и международных исследований.

Утром в понедельник Трамп написал в социальной сети Truth Social: "Что происходит в Южной Корее? Похоже на чистку или революцию. Мы не можем этого терпеть и вести там бизнес. Сегодня я встречаюсь с новым президентом в Белом доме. Спасибо за внимание к этому вопросу".

Затем он сказал прессе, что "слышал плохие вещи" о внутриполитической ситуации в стране.

Но Ли заявил в понедельник вечером, что два лидера сосредоточили свой разговор на укреплении экономических связей между США и Южной Кореей, а также на том, как "модернизировать наш двусторонний альянс, чтобы он был более взаимным и ориентированным на будущее в соответствии с изменениями в ситуации с безопасностью".