Китай заявив, що співпрацюватиме з Іраном попри напад останнього на Ізраїль

Глава МЗС КНР не назвав тип співпраці, який Китай готовий розвивати з Іраном, але Пекін уже робив подібні обіцянки в минулому

Ван І (Фото: ЕРА/MINH HOANG)

Пекін готовий "неухильно продовжувати" співпрацю з Тегераном у різних сферах попри атаку на Ізраїль у ніч проти 14 квітня. Про це міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив іранському "колезі" Хосейну Амірабдоллахіану, передає Bloomberg.

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"Китай готовий неухильно розвивати практичне співробітництво в різних сферах з Іраном і сприяти більшому розвитку китайсько-іранських відносин", – сказав він.

За словами Вана, Китай окремо підтримав позицію Ірану про те, що дії останнього проти Ізраїлю були "обмеженими", оскільки країна нібито реалізує своє право на "самооборону".

Глава МЗС КНР не назвав тип співпраці, який Китай готовий розвивати з Іраном, але Пекін вже робив подібні обіцянки в минулому.

Зокрема китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв поглибити зв'язки після зустрічі з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі в Пекіні. За кілька тижнів до цього США заявили, що посилять тиск на Китай, щоб він припинив купувати іранську нафту.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.

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