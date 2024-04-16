Китай заявил, что будет сотрудничать с Ираном, несмотря на нападение последнего на Израиль
Пекин готов "неуклонно продолжать" сотрудничество с Тегераном в разных сферах, несмотря на атаку на Израиль в ночь на 14 апреля. Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил иранскому "колесу" Хосейну Амирабдоллахиану, передает Bloomberg.
"Китай готов неуклонно развивать практическое сотрудничество в разных сферах с Ираном и способствовать большему развитию китайско-иранских отношений", – сказал он.
По словам Вана, Китай отдельно поддержал позицию Ирана о том, что действия последнего против Израиля были "ограничены", поскольку страна якобы реализует свое право на "самооборону".
Глава МИД КНР не назвал тип сотрудничества, которое Китай готов развивать с Ираном, но Пекин уже делал подобные обещания в прошлом.
В частности, китайский лидер Си Цзиньпин пообещал углубить связи после встречи с президентом Ирана Эбрагимом Раиси в Пекине. Через несколько недель до этого США заявили, что усилят давление на Китай, чтобы он прекратил покупать иранскую нефть.
- Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.
- Американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.
- Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.
- 15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили, что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.
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