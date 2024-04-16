Китай заявил, что будет сотрудничать с Ираном, несмотря на нападение последнего на Израиль

Глава МИД КНР не назвал тип сотрудничества, который Китай готов развивать с Ираном, но Пекин уже делал подобные обещания в прошлом

Ван И (Фото: ЕРА/MINH HOANG)

Пекин готов "неуклонно продолжать" сотрудничество с Тегераном в разных сферах, несмотря на атаку на Израиль в ночь на 14 апреля. Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил иранскому "колесу" Хосейну Амирабдоллахиану, передает Bloomberg.

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"Китай готов неуклонно развивать практическое сотрудничество в разных сферах с Ираном и способствовать большему развитию китайско-иранских отношений", – сказал он.

По словам Вана, Китай отдельно поддержал позицию Ирана о том, что действия последнего против Израиля были "ограничены", поскольку страна якобы реализует свое право на "самооборону".

Глава МИД КНР не назвал тип сотрудничества, которое Китай готов развивать с Ираном, но Пекин уже делал подобные обещания в прошлом.

В частности, китайский лидер Си Цзиньпин пообещал углубить связи после встречи с президентом Ирана Эбрагимом Раиси в Пекине. Через несколько недель до этого США заявили, что усилят давление на Китай, чтобы он прекратил покупать иранскую нефть.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

Американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.

Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.

15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили, что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.

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