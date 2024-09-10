"Ландшафт безпеки змінився". У Білому домі відреагували на падіння "шахедів" в Румунії й Латвії

Джон Кірбі наголосив, що це не нове явище, коли фрагменти озброєння падають на території сусідніх країн

Джон Кірбі (Фото: Сhris Kleponis/EPA)

Падіння уламків російських безпілотників на території країн НАТО свідчить про те, що ландшафт безпеки у світі змінився. Так координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відреагував на заліт "шахедів" у Латвію й Румунію.

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"Це, на жаль, не нове явище, яке сталося під час війни в Україні, коли фрагменти ракет або фрагменти безпілотників іноді потрапляють у повітряні бої та падають на території сусідньої країни", – сказав Кірбі.

Він додав, що США уважно стежать за подібними випадками. Такі інциденти, за словами представника Білого дому, підкреслюють небезпеку, яку війна, розв’язана російським диктатором Володимиром Путіним, спричинила для всього європейського континенту.

"І той факт, що ландшафт безпеки змінився – не змінюється, не зміниться, а вже змінився – саме тому ми робимо все можливе для того, щоб Україна була здатна захистити себе", – резюмував Кірбі.

7 вересня російський дрон розбився на сході Латвії, президент країни наголосив, що кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і країни Альянсу мають вирішувати їх спільно.

У НАТО немає даних, що падіння уламків російського озброєння на території Латвії та інших союзників було навмисним, але в Альянсі зазначили – такі дії є "безвідповідальними й потенційно небезпечними".

9 вересня Національні збройні сили країни повідомили, що російський дрон був начиненим вибухівкою, але ціллю безпілотника була не Латвія.

Того самого дня на території Румунії знайшли фрагменти російського ударного безпілотника.

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