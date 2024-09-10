"Ландшафт безопасности изменился". Кирби отреагировал на падение дронов в Румынии и Латвии
Джон Кирби (Фото: Сhris Kleponis/EPA)

Падение обломков российских беспилотников на территории стран НАТО свидетельствует о том, что ландшафт безопасности в мире изменился. Так координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отреагировал на залет "шахедов" в Латвию и Румынию.

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"Это, к сожалению, не новое явление, которое произошло во время войны в Украине, когда фрагменты ракет или фрагменты беспилотников иногда попадают в воздушные бои и падают на территории соседней страны", – сказал Кирби.

Он добавил, что США внимательно следят за подобными случаями. Такие инциденты, по словам представителя Белого дома, подчеркивают опасность, которую война, развязанная российским диктатором Владимиром Путиным, принесла на весь европейский континент.

"И тот факт, что ландшафт безопасности изменился – не изменяется, не изменится, а уже изменился – именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы Украина была способна защитить себя", – резюмировал Кирби.

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