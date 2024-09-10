"Ландшафт безопасности изменился". Кирби отреагировал на падение дронов в Румынии и Латвии

Джон Кирби подчеркнул, что это не новое явление, когда фрагменты вооружения падают на территории соседних стран

Джон Кирби (Фото: Сhris Kleponis/EPA)

Падение обломков российских беспилотников на территории стран НАТО свидетельствует о том, что ландшафт безопасности в мире изменился. Так координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отреагировал на залет "шахедов" в Латвию и Румынию.

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"Это, к сожалению, не новое явление, которое произошло во время войны в Украине, когда фрагменты ракет или фрагменты беспилотников иногда попадают в воздушные бои и падают на территории соседней страны", – сказал Кирби.

Он добавил, что США внимательно следят за подобными случаями. Такие инциденты, по словам представителя Белого дома, подчеркивают опасность, которую война, развязанная российским диктатором Владимиром Путиным, принесла на весь европейский континент.

"И тот факт, что ландшафт безопасности изменился – не изменяется, не изменится, а уже изменился – именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы Украина была способна защитить себя", – резюмировал Кирби.

7 сентября российский дрон разбился на востоке Латвии, президент страны подчеркнул, что количество таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО и страны Альянса должны решать их совместно.

У НАТО нет данных, что падение обломков российского вооружения на территории Латвии и других союзников было умышленным, но в Альянсе отметили – такие действия являются "безответственными и потенциально опасными".

9 сентября Национальные вооруженные силы страны сообщили, что российский дрон был начинен взрывчаткой, но целью беспилотника была не Латвия.

В тот же день на территории Румынии были найдены фрагменты российского ударного беспилотника.

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