Лідер німецької опозиції запропонував повернути призов до армії

Фрідріх Мерц заявив, що піде цим шляхом, якщо наступного року стане канцлером Німеччини

Фрідріх Мерц (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Претендент на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв "поступово відновити" призов на військову службу, який скасували у 2011 році. Його слова наводить газета The Times.

Ініціатива лідера опозиційного Християнсько-демократичного союзу передбачає поступове впровадження вибіркового призову як для чоловіків, так і для жінок, із метою зміцнення обороноздатності країни.

Мерц заявив, що армія зможе навчати до 30 000 призовників на рік із метою подвоєння чисельності свого активного резерву.

Він додав, що це "хороший шлях", і він піде ним, якщо наступного року стане канцлером.

У своїй недавній промові Мерц сказав: "Ми прагнемо до поступового відновлення призову. [Але] ми знаємо, що це не можна відновити за одну ніч".

Збройні сили Німеччини відчувають серйозну нестачу особового складу. Кількість професійних солдатів скорочується і залишається на 30 000 нижче цільового показника у 210 000. Водночас деякі генерали вважають, що країні потрібно ще принаймні 60 000 резервістів, щоб мати можливість захистити себе, йдеться у матеріалі.