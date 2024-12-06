Лидер немецкой оппозиции предложил вернуть призыв в армию

Фридрих Мерц заявил, что пойдет по этому пути, если в следующем году станет канцлером Германии

Фридрих Мерц (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Претендент на должность канцлера Германии Фридрих Мерц пообещал "постепенно возобновить" призыв на военную службу, который отменили в 2011 году. Его слова приводит газета The Times.

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Инициатива лидера оппозиционного Христианско-демократического союза предусматривает постепенное внедрение избирательного призыва как для мужчин, так и для женщин, с целью укрепления обороноспособности страны.

Мерц заявил, что армия сможет обучать до 30 000 призывников в год с целью удвоения численности своего активного резерва.

Он добавил, что это "хороший путь", и он пойдет по нему, если в следующем году станет канцлером.

В своей недавней речи Мерц сказал: "Мы стремимся к постепенному возобновлению призыва. [Но] мы знаем, что это нельзя восстановить за одну ночь".

Вооруженные силы Германии испытывают серьезную нехватку личного состава. Количество профессиональных солдат сокращается и остается на 30 000 ниже целевого показателя в 210 000. В то же время некоторые генералы считают, что стране нужно еще по крайней мере 60 000 резервистов, чтобы иметь возможность защитить себя, говорится в материале.