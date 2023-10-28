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Маск заявив, що Starlink допомагатиме міжнародним організаціям у секторі Гази

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28.10.2023, 15:51
Маск заявив, що Starlink допомагатиме міжнародним організаціям у секторі Гази - Фото
Ілон Маск (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Американський бізнесмен і власник Starlink Ілон Маск заявив у соцмережі Х (Twitter), що надасть доступ до мережі супутникового зв'язку у секторі Гази.

За його словами, доступ до Starlink буде наданий нібито "міжнародно визнаним організаціям, що надають допомогу у секторі Гази".

Гуманітарні організації заявляють, що вони не можуть зв'язатися зі своїми командами в секторі Гази після того, як телефонний зв'язок та інтернет зникли під час інтенсивних ізраїльських бомбардувань, передає Times of Israel.

До цього членкиня Палати представників США Александрія Окасіо-Кортес опублікувала у Twitter допис, в якому заявила, що відключення зв'язку у Газі є "неприйнятним". За її словами, це перешкоджає роботі журналістів, медикам, гуманітарним зусиллям тощо.

"Starlink підтримуватиме зв'язок з міжнародно визнаними гуманітарними організаціями в Газі. Ми будемо підтримувати ООН та інші міжнародно визнані групи допомоги", – написав Маск у відповідь на її повідомлення.

  • 7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази в південні райони Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені й вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що провела цілеспрямовані рейди в секторі Гази та завдала ударів по десятках терористичних цілей організації ХАМАС.
  • Ізраїль завдає надпотужних ударів по Газі. ЦАХАЛ пообіцяв "розширення активності" сухопутних військ у секторі Гази у ніч проти 28 жовтня.

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Мілана Головань
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Ілон МаскІзраїльStarlinkсектор Гази

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