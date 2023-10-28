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Маск заявил, что Starlink будет помогать международным организациям в секторе Газа

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2023, 15:51
Маск заявил, что Starlink будет помогать международным организациям в секторе Газа - Фото
Илон Маск (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Американский бизнесмен и владелец Starlink Илон Маск заявил в соцсети Х (Twitter), что предоставит доступ к сети спутниковой связи в секторе Газа.

По его словам, доступ к Starlink будет предоставлен якобы "международно признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа".

Гуманитарные организации заявляют, что они не могут связаться со своими командами в секторе Газа после того, как телефонная связь и интернет исчезли во время интенсивных израильских бомбардировок, передает Times of Israel.

До этого член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес опубликовала в Twitter сообщение, в котором заявила, что отключение связи в Газе "неприемлемо". По ее словам, это препятствует работе журналистов, медикам, гуманитарным усилиям.

"Starlink будет поддерживать связь с международно признанными гуманитарными организациями в Газе. Мы будем поддерживать ООН и другие международно признанные группы помощи", – написал Маск в ответ на ее сообщение.

  • 7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники более 200 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что провела целенаправленные рейды в секторе Газа и нанесла удары по десяткам террористических целей организации ХАМАС.
  • Израиль наносит сверхмощные удары по Газе. ЦАХАЛ пообещал "расширение активности" сухопутных войск в секторе Газа в ночь на 28 октября.

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Милана Головань
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Илон МаскStarlinkИзраильсектор газа

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