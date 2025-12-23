МЗС Китаю натякнуло на лицемірство США щодо ядерного роззброєння

Лінь Цзянь (Фото: Jessica Lee / EPA)

Китай закликав США виконати свої зобов'язання з ядерного роззброєння після того, як у проєкті доповіді Пентагону стверджувалося, що Пекін розмістив понад 100 міжконтинентальних балістичних ракет на об'єктах поблизу монгольського кордону і не виявляє бажання вести переговори щодо контролю над озброєннями. Про це повідомило агентство Reuters.

"Як наддержава з найбільшим ядерним арсеналом, найнагальнішим завданням для США є сумлінне виконання особливих і пріоритетних зобов'язань щодо ядерного роззброєння", – про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Він додав, що США повинні "суттєво скоротити свій ядерний арсенал, щоб створити умови для приєднання інших ядерних держав до процесу ядерного роззброєння".

У проєкті доповіді, з якою ознайомилося агентство Reuters, Пентагон повідомив, що Китай, ймовірно, розмістив понад 100 твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет DF-31 у трьох шахтах поблизу Монголії. Некомерційна організація Bulletin of the Atomic Scientists із Чикаго заявила, що Китай розширює та модернізує свій арсенал швидше, ніж будь-яка інша ядерна держава.

"Ми, як і раніше, не бачимо бажання з боку Пекіна проводити подібні заходи або всебічні дискусії щодо контролю над озброєннями", – йдеться у доповіді.

Минулого місяця президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що працює над планом денуклеаризації спільно з Китаєм і Росією.

Речник МЗС Китаю додав, що йому невідомо про доповідь Пентагону, але зазначив, що "подібний ажіотаж" спостерігався і з боку США раніше.

"Мета полягає в тому, щоб знайти приводи для прискорення модернізації власних ядерних сил і дій, що підривають глобальну стратегічну стабільність", – додав Лінь.

У матеріалі йдеться, що Китай рухається до того, щоб до 2030 року мати більш ніж 1000 боєголовок. Водночас США мають у своєму розпорядженні приблизно 5177 ядерних боєголовок.

"Китай твердо дотримується політики незастосування ядерної зброї першим і підтримує ядерну стратегію самооборони. Китай не бере участі в гонитві ядерних озброєнь з жодною країною ", – заявив Лінь.

30 жовтня Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування американської ядерної зброї. Це сталося після того, як Росія випробувала зброю, здатну нести ядерний боєзаряд.

Про перше випробування ракети 3 листопада повідомила газета Newsweek. Запуск планувався в рамках так званих ядерних навчань Трампа.