МЗС Китаю натякнуло на лицемірство США щодо ядерного роззброєння
Лінь Цзянь (Фото: Jessica Lee / EPA)

Китай закликав США виконати свої зобов'язання з ядерного роззброєння після того, як у проєкті доповіді Пентагону стверджувалося, що Пекін розмістив понад 100 міжконтинентальних балістичних ракет на об'єктах поблизу монгольського кордону і не виявляє бажання вести переговори щодо контролю над озброєннями. Про це повідомило агентство Reuters.

"Як наддержава з найбільшим ядерним арсеналом, найнагальнішим завданням для США є сумлінне виконання особливих і пріоритетних зобов'язань щодо ядерного роззброєння", – про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Читайте також
Три факти про відновлення ядерних випробувань у США. Що задумав "збентежений Трамп"

Він додав, що США повинні "суттєво скоротити свій ядерний арсенал, щоб створити умови для приєднання інших ядерних держав до процесу ядерного роззброєння".

У проєкті доповіді, з якою ознайомилося агентство Reuters, Пентагон повідомив, що Китай, ймовірно, розмістив понад 100 твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет DF-31 у трьох шахтах поблизу Монголії. Некомерційна організація Bulletin of the Atomic Scientists із Чикаго заявила, що Китай розширює та модернізує свій арсенал швидше, ніж будь-яка інша ядерна держава.

"Ми, як і раніше, не бачимо бажання з боку Пекіна проводити подібні заходи або всебічні дискусії щодо контролю над озброєннями", – йдеться у доповіді.

Минулого місяця президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що працює над планом денуклеаризації спільно з Китаєм і Росією.

Речник МЗС Китаю додав, що йому невідомо про доповідь Пентагону, але зазначив, що "подібний ажіотаж" спостерігався і з боку США раніше.

"Мета полягає в тому, щоб знайти приводи для прискорення модернізації власних ядерних сил і дій, що підривають глобальну стратегічну стабільність", – додав Лінь.

У матеріалі йдеться, що Китай рухається до того, щоб до 2030 року мати більш ніж 1000 боєголовок. Водночас США мають у своєму розпорядженні приблизно 5177 ядерних боєголовок.

"Китай твердо дотримується політики незастосування ядерної зброї першим і підтримує ядерну стратегію самооборони. Китай не бере участі в гонитві ядерних озброєнь з жодною країною ", – заявив Лінь.

Читайте також
США запустили міжконтинентальну ракету в рамках ядерних випробувань Трампа
китайсшаядерна зброя