МИД Китая намекнул на лицемерие США относительно ядерного разоружения

Линь Цзянь (Фото: Jessica Lee / EPA)

Китай призвал США выполнить свои обязательства по ядерному разоружению после того, как в проекте доклада Пентагона утверждалось, что Пекин разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет на объектах вблизи монгольской границы и не проявляет желания вести переговоры по контролю над вооружениями. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Как сверхдержава с самым большим ядерным арсеналом, самой неотложной задачей для США является добросовестное выполнение особых и приоритетных обязательств по ядерному разоружению", – об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Он добавил, что США должны "существенно сократить свой ядерный арсенал, чтобы создать условия для присоединения других ядерных государств к процессу ядерного разоружения".

В проекте доклада, с которым ознакомилось агентство Reuters, Пентагон сообщил, что Китай, вероятно, разместил более 100 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет DF-31 в трех шахтах вблизи Монголии. Некоммерческая организация Bulletin of the Atomic Scientists из Чикаго заявила, что Китай расширяет и модернизирует свой арсенал быстрее, чем любая другая ядерная держава.

"Мы по-прежнему не видим желания со стороны Пекина проводить подобные мероприятия или всесторонние дискуссии по контролю над вооружениями", – говорится в докладе.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп дал понять, что работает над планом денуклеаризации совместно с Китаем и Россией.

Спикер МИД Китая добавил, что ему неизвестно о докладе Пентагона, но отметил, что "подобный ажиотаж" наблюдался и со стороны США ранее.

"Цель состоит в том, чтобы найти поводы для ускорения модернизации собственных ядерных сил и действий, подрывающих глобальную стратегическую стабильность", – добавил Линь.

В материале говорится, что Китай движется к тому, чтобы к 2030 году иметь более 1000 боеголовок. В то же время США располагают примерно 5177 ядерными боеголовками.

"Китай твердо придерживается политики неприменения ядерного оружия первым и поддерживает ядерную стратегию самообороны. Китай не участвует в гонке ядерных вооружений ни с одной страной", – заявил Линь.

30 октября Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Это произошло после того, как Россия испытала оружие, способное нести ядерный боезаряд.

О первом испытании ракеты 3 ноября сообщила газета Newsweek. Запуск планировался в рамках так называемых ядерных учений Трампа.