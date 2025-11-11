На кордоні Грузії та Азербайджану впав військовий літак Туреччини – відео

На борту турецького літака C130 були 20 осіб, триває пошуково-рятувальна робота на місці падіння

Літак C130 (Фото: x.com/timesofdefencee)

На кордоні Азербайджану і Грузії впав військово-транспортний літак C130 Туреччини. На борту перебували 20 осіб, повідомило Міністерство нацоборони країни.

"Військовий вантажний літак C130, що летів з Азербайджану до Туреччини, розбився на грузино-азербайджанському кордоні. У співпраці з азербайджанською та грузинською владою розпочато пошуково-рятувальні роботи", – йдеться в заяві.

За даними адміністрації аеронавігації Грузії, літак не подавав сигналу лиха, передає Trend. Він зник з радарів за кілька хвилин після перетину повітряного простору Грузії в районі Сигнахі, що за 5 км від кордону з Азербайджаном.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв зателефонував турецькому колезі Реджепу Ердогану та висловив співчуття. У листі Ердогану він висловив жаль у зв'язку із загибеллю військових, але турецька сторона офіційно про це не заявляла.

Азербайджанський прем'єр-міністр Алі Асадов зв'язався з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе і заявив, що країна готова надати необхідну допомогу в ліквідації наслідків авіакатастрофи, проведенні рятувальних робіт і направити на місце своїх фахівців.

"З Божою допомогою ми впораємося з цією катастрофою з мінімальними втратами. Нехай помилує Бог наших мучеників і нехай перебуватимемо ми з ними в наших молитвах", – прокоментував авіакатастрофу Ердоган, передає Anadolu Ajansı.

#SonDakika | Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askerî kargo uçağına ait düşüş anının farklı açısı pic.twitter.com/TLKUyGFIAw - World of Türkiye (@worldofturkiye) 11 листопада 2025 року

Gürcistan'da düşen C-130 askerî kargo uçağımızın enkazına ait görüntüler pic.twitter.com/ExbnZZuqTz - Times of Defence (@timesofdefencee) 11 листопада 2025 року

Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağının enkazı https://t.co/vPml9dauj6 pic.twitter.com/Z9V990pDIG — World of Türkiye (@worldofturkiye) November 11, 2025