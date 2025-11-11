На границе Грузии и Азербайджана упал военный самолет Турции – видео
Самолет C130 (Фото: x.com/timesofdefencee)

На границе Азербайджана и Грузии упал военно-транспортный самолет C130 Турции. На борту находились 20 человек, сообщило Министерство нацобороны страны.

"Военный грузовой самолет C130, летевший из Азербайджана в Турцию, разбился на грузино-азербайджанской границе. В сотрудничестве с азербайджанскими и грузинскими властями начаты поисково-спасательные работы", – сказано в заявлении.

По данным администрации аэронавигации Грузии, самолет не подавал сигнала бедствия, передает Trend. Он исчез с радаров через несколько минут после пересечения воздушного пространства Грузии в районе Сигнахи, что в 5 км от границы с Азербайджаном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил турецкому коллеге Реджепу Эрдогану и выразил соболезнования. В письме Эрдогану он выразил сожаление в связи с гибелью военных, но турецкая сторона официально об этом не заявляла.

Азербайджанский премьер-министр Али Асадов связался с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и заявил, что страна готова оказать необходимую помощь в ликвидации последствий авиакатастрофы, проведении спасательных работ и направить на место своих специалистов.

"С Божьей помощью мы справимся с этой катастрофой с минимальными потерями. Да помилует Бог наших мучеников и да пребудем мы с ними в наших молитвах", – прокомментировал авиакатастрофу Эрдоган, передает Anadolu Ajansı.

