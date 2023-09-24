NASA успішно повернула на Землю проби з астероїда Бенну, зразки вже у вчених – відео

Вченим NASA вдалося повернути на Землю апарат місії OSIRIS-REx, в ході якої зонд здійснив посадку на астероїд Бенну і взяв проби грунту.

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Агентство опублікувала відео зі знахідкою апарату в пустелі штату Невада.

"Після подорожі довжиною майже 3,9 млрд миль (близько 6,3 млрд км. – ред.) капсула для повернення зразків астероїда повернулася на Землю. Команди проводять початкову оцінку безпеки – перші люди, які вступили в контакт з цим обладнанням, оскільки воно знаходилося на іншій стороні Сонячної системи", – повідомили у NASA.

After a journey of nearly 3.9 billion miles, the #OSIRISREx asteroid sample return capsule is back on Earth. Teams perform the initial safety assessment—the first persons to come into contact with this hardware since it was on the other side of the solar system. pic.twitter.com/KVDWiovago — NASA (@NASA) September 24, 2023

Капсула для повернення зразків, яка доставила на землю каміння та пил, зібрані на астероїді Бенну, вже прибула до тимчасової "чистої кімнати" в штаті Юта. Зразок віком 4,5 млрд років незабаром вирушить до дослідницького центру NASA.

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The #OSIRISREx sample return capsule containing rock and dust collected in space from asteroid Bennu has arrived at temporary clean room in Utah. The 4.5-billion-year-old sample will soon head to @NASA_Johnson for curation and analysis. pic.twitter.com/Ke0PcDAKt0 — NASA (@NASA) September 24, 2023

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