NASA успішно повернула на Землю проби з астероїда Бенну, зразки вже у вчених – відео

Вченим NASA вдалося повернути на Землю апарат місії OSIRIS-REx, в ході якої зонд здійснив посадку на астероїд Бенну і взяв проби грунту.

Агентство опублікувала відео зі знахідкою апарату в пустелі штату Невада.

"Після подорожі довжиною майже 3,9 млрд миль (близько 6,3 млрд км. – ред.) капсула для повернення зразків астероїда повернулася на Землю. Команди проводять початкову оцінку безпеки – перші люди, які вступили в контакт з цим обладнанням, оскільки воно знаходилося на іншій стороні Сонячної системи", – повідомили у NASA.

After a journey of nearly 3.9 billion miles, the #OSIRISREx asteroid sample return capsule is back on Earth. Teams perform the initial safety assessment—the first persons to come into contact with this hardware since it was on the other side of the solar system. pic.twitter.com/KVDWiovago