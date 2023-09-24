RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

NASA успішно повернула на Землю проби з астероїда Бенну, зразки вже у вчених – відео

Этот материал также доступен на русском
24.09.2023, 20:44
NASA успішно повернула на Землю проби з астероїда Бенну, зразки вже у вчених – відео - Фото
Фото - скріншот із відео

Вченим NASA вдалося повернути на Землю апарат місії OSIRIS-REx, в ході якої зонд здійснив посадку на астероїд Бенну і взяв проби грунту.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Агентство опублікувала відео зі знахідкою апарату в пустелі штату Невада.

"Після подорожі довжиною майже 3,9 млрд миль (близько 6,3 млрд км. – ред.) капсула для повернення зразків астероїда повернулася на Землю. Команди проводять початкову оцінку безпеки – перші люди, які вступили в контакт з цим обладнанням, оскільки воно знаходилося на іншій стороні Сонячної системи", – повідомили у NASA.

Капсула для повернення зразків, яка доставила на землю каміння та пил, зібрані на астероїді Бенну, вже прибула до тимчасової "чистої кімнати" в штаті Юта. Зразок віком 4,5 млрд років незабаром вирушить до дослідницького центру NASA.

ДОВІДКА. 8 вересня 2016-го ракета Atlas V вивела OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) на траєкторію до Бенну – вуглецевого астероїда спектрального класу В з групи "аполонів" діаметром близько 500 м. За формою він схожий на астероїд Рюгу, біля якого працював японський зонд Hayabusa-2. "Осіріс" дістався його на початку грудня 2018-го і відразу встановив два рекорди (відео). 20 жовтня 2020 року зонд OSIRIS-REx спустився до поверхні астероїда Бенну і взяв проби ґрунту.

Дивіться відео: Онлайн-екскурсія від NASA. На астероїді Бенну виявили сліди потоків води

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
NASAкосмосастероїдзразки
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 