NASA успешно вернула на Землю пробы с астероида Бенну, образцы уже у ученых – видео

Ученым NASA удалось вернуть на Землю спускаемый аппарат миссии OSIRIS-REx, в ходе которой зонд осуществил посадку на астероид Бенну и взял пробы грунта.

Агентство опубликовала видео с находкой спускаемого аппарата в пустыне штата Невада.

"После путешествия длиной почти 3,9 млрд миль (около 6,3 млрд км. – Ред) капсула для возвращения образцов астероида вернулась на Землю. Команды проводят первоначальную оценку безопасности — первые люди, вступившие в контакт с этим оборудованием, поскольку оно находилось на другой стороне Солнечной системы", – сообщили в NASA.

