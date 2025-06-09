NBC News: Білий дім не може знайти кваліфікованих людей, готових працювати на Гегсета

Піт Гегсет (Фото: How Hwee Young/EPA)

Білий дім шукає нового главу апарату і кількох старших радників для глави Пентагону Піта Гегсета після серії промахів, але поки не може знайти гідних кандидатів. Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на чотирьох чинних і колишніх посадовців адміністрації та помічника республіканця в Конгресі.

Медіа пише, що керівні посади в Пентагоні, включно з посадою керівника апарату, зазвичай вважаються престижними та приваблюють багатьох кваліфікованих кандидатів. Співрозмовники зазначили, що вже щонайменше троє людей відмовилися від потенційних посад під керівництвом Гегсета.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс і глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз проявили інтерес до пошуку способів допомогти Гегсету після того, як він у квітні раптово звільнив з посади двох старших помічників, звинувативши їх у витоку секретної інформації.

Незабаром після цього глава Пентагону оголосив про звільнення свого керівника апарату, а старший речник пішов у відставку, написавши пізніше, що в офісі Гегсета панує "повний хаос".

Троє співрозмовників зазначили, що Венс і Вайлз відтоді шукають кандидатів. Однак досі адміністрація не досягла великого успіху у пошуку людей, які були б готові працювати на Гегсета або відповідали б вимогам у політичному плані. Білий дім відхилив деяких людей, яких Гегсет хотів найняти, тоді як міністр оборони відхилив деяких кандидатів Білого дому.

Співрозмовники наголосили, Венс і Вайлз шукали кандидатів у деяких традиційних місцях, зокрема в Білому домі та на Капітолійському пагорбі. Деяких кандидатів визнали політично проблематичними, додали вони.

Наприклад, відділ кадрів Білого дому дискваліфікував деяких кандидатів за те, що вони не були достатньо лояльними MAGA.

Пентагон не одразу відповів на запит про коментар. Союзники Гегсета відкинули чутки про внутрішні чвари та заявили, що він є дуже ефективним міністром оборони.

21 квітня 2025 року повідомлялося, що Гегсет поділився подробицями березневої атаки США на єменських хуситів у груповому чаті в Signal, до якого входили його дружина, брат та особистий адвокат.

Гегсет у відповідь розкритикував медіа й людей, які надали цю інформацію журналістам.

У Білому домі також спростували, що шукають заміну Гегсету на посаду голови Пентагону. Перед цим сенаторка вимагала відставки глави Пентагону на тлі витоку і заявила, що він загрожує нацбезпеці США.