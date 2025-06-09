NBC News: Белый дом не может найти квалифицированных людей, готовых работать на Хегсета

Уже по меньшей мере три человека отказались от потенциальных должностей, пишет медиа

Пит Хегсет (Фото: How Hwee Young/EPA)

Белый дом ищет нового главу аппарата и нескольких старших советников для главы Пентагона Пита Хегсета после серии промахов, но пока не может найти достойных кандидатов. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников в администрации и помощника республиканца в Конгрессе.

Медиа пишет, что руководящие должности в Пентагоне, включая должность руководителя аппарата, обычно считаются престижными и привлекают многих квалифицированных кандидатов. Собеседники отметили, что уже по меньшей мере три человека отказались от потенциальных должностей под руководством Хегсета.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс проявили интерес к поиску способов помочь Хегсету после того, как он в апреле внезапно уволил с должности двух старших помощников, обвинив их в утечке секретной информации.

Вскоре после этого глава Пентагона объявил об увольнении своего руководителя аппарата, а старший спикер ушел в отставку, написав позже, что в офисе Хегсета царит "полный хаос".

Трое собеседников отметили, что Вэнс и Уайлс с тех пор ищут кандидатов. Однако до сих пор администрация не добилась большого успеха в поиске людей, которые были бы готовы работать на Хегсета или отвечали требованиям в политическом плане. Белый дом отверг некоторых людей, которых Хегсет хотел нанять, в то время как министр обороны отклонил некоторых кандидатов Белого дома.

Собеседники подчеркнули, что Вэнс и Уайлс искали кандидатов в кое-каких традиционных местах, в частности в Белом доме и на Капитолийском холме. Некоторых кандидатов сочли политически проблематичными, добавили они.

Например, отдел кадров Белого дома дисквалифицировал некоторых кандидатов за то, что они не были достаточно лояльны к MAGA.

Пентагон не сразу ответил на запрос о комментарии. Союзники Хегсета отвергли слухи о внутренних раздорах и заявили, что он является очень эффективным министром обороны.

21 апреля 2025 года сообщалось, что Хегсет поделился подробностями мартовской атаки США на йеменских хуситов в групповом чате в Signal, в который входили его жена, брат и личный адвокат.

Хегсет в ответ подверг критике медиа и людей, предоставивших эту информацию журналистам.

В Белом доме также опровергли, что ищут замену Хегсету на должность главы Пентагона. Перед этим сенатор требовала отставки главы Пентагона на фоне утечки и заявила, что он угрожает нацбезопасности США.