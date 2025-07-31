"Не знаю, що цей список означає". Міністр оборони Болгарії відкинув звинувачення в русофобії
Міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов відреагував на внесення його росіянами до так званого "списку русофобів", заявивши, що засудження агресивної війни Росії не є русофобією. Його слова наводить медіа Novinite.
Запрянов заявив, що "це справа Москви" і він "не знає, що цей список означає".
"Якщо дотримання міжнародного права, захист Статуту ООН та засудження загарбницьких війн вважаються русофобією, то я не вважаю, що 143 країни, які проголосували проти Росії на Генасамблеї ООН, є русофобськими", – сказав міністр оборони Болгарії.
Він наголосив, що його позиція відображає спільні принципи, яких дотримуються НАТО та Європейський Союз. Запрянов також зазначив, що Болгарія повинна уникати потрапляння в пастку кремлівських провокацій.
Novinite нагадало, що два колишні прем'єр-міністри Болгарії й два міністри оборони країни, зокрема сам Запрянов, були внесені Міністерством закордонних справ держави-агресорки до "списку русофобів".
- На офіційному сайті МЗС Росії з'явився розділ "Приклади використання мови ненависті щодо Росії та русофобських висловлювань політиків та громадських діячів іноземних держав". Там опубліковані заяви українських та західних політиків, які держава-агресорка вважає русофобськими.
- 30 липня повідомлялося, що МЗС Італії викликало російського посла, щоб оскаржити внесення президента країни та інших італійських посадовців до переліку "іноземних русофобів".
- Глава МЗС Чехії після появи у списку "русофобів" заявив, що виступає проти імперської політики Путіна й не використовує мову ненависті щодо РФ.
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