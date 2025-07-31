"Не знаю, що цей список означає". Міністр оборони Болгарії відкинув звинувачення в русофобії

Атанас Запрянов (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов відреагував на внесення його росіянами до так званого "списку русофобів", заявивши, що засудження агресивної війни Росії не є русофобією. Його слова наводить медіа Novinite.

Запрянов заявив, що "це справа Москви" і він "не знає, що цей список означає".

"Якщо дотримання міжнародного права, захист Статуту ООН та засудження загарбницьких війн вважаються русофобією, то я не вважаю, що 143 країни, які проголосували проти Росії на Генасамблеї ООН, є русофобськими", – сказав міністр оборони Болгарії.

Він наголосив, що його позиція відображає спільні принципи, яких дотримуються НАТО та Європейський Союз. Запрянов також зазначив, що Болгарія повинна уникати потрапляння в пастку кремлівських провокацій.

Novinite нагадало, що два колишні прем'єр-міністри Болгарії й два міністри оборони країни, зокрема сам Запрянов, були внесені Міністерством закордонних справ держави-агресорки до "списку русофобів".

На офіційному сайті МЗС Росії з'явився розділ "Приклади використання мови ненависті щодо Росії та русофобських висловлювань політиків та громадських діячів іноземних держав". Там опубліковані заяви українських та західних політиків, які держава-агресорка вважає русофобськими.

30 липня повідомлялося, що МЗС Італії викликало російського посла, щоб оскаржити внесення президента країни та інших італійських посадовців до переліку "іноземних русофобів".

Глава МЗС Чехії після появи у списку "русофобів" заявив, що виступає проти імперської політики Путіна й не використовує мову ненависті щодо РФ.