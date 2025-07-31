"Не знаю, что этот список означает". Министр обороны Болгарии отверг обвинения в русофобии

Атанас Запрянов (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Министр обороны Болгарии Атанас Запрянов отреагировал на внесение его россиянами в так называемый "список русофобов", заявив, что осуждение агрессивной войны России не является русофобией. Его слова приводит медиа Novinite.

Запрянов заявил, что "это дело Москвы" и он "не знает, что этот список означает".

"Если соблюдение международного права, защита Устава ООН и осуждение захватнических войн считаются русофобией, то я не считаю, что 143 страны, проголосовавшие против России на Генассамблее ООН, являются русофобскими", — сказал министр обороны Болгарии.

Он подчеркнул, что его позиция отражает общие принципы, которых придерживаются НАТО и Европейский Союз. Запрянов также отметил, что Болгария должна избегать попадания в ловушку кремлевских провокаций.

Novinite напомнило, что два бывших премьер-министра Болгарии и два министра обороны страны, включая самого Запрянова, были внесены Министерством иностранных дел государства-агрессора в "список русофобов".

На официальном сайте МИД России появился раздел "Примеры использования языка ненависти в отношении России и русофобских высказываний политиков и общественных деятелей зарубежных государств". Там опубликованы заявления украинских и западных политиков, которые государство-агрессор считает русофобскими.

30 июля сообщалось, что МИД Италии вызвал российского посла, чтобы выразить протест против внесения президента страны и других итальянских чиновников в перечень "иностранных русофобов".

Глава МИД Чехии после появления в списке "русофобов" заявил, что выступает против имперской политики Путина и не использует язык ненависти в отношении РФ.