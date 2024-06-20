Німеччина перешкоджає ухваленню нового пакета санкцій ЄС проти Росії – Reuters

Агентство зазначило, що раніше ЄС виключив із нового пакета один із пунктів, оскільки Німеччина вважала його проблематичним

Німецький канцлер Олаф Шольц. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Країни Європейського Союзу не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Німеччина заблокувала його ухвалення. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на слова проінформованих дипломатів.

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Дипломати зазначили, що нерішучість Німеччини частково пояснюється внутрішніми розбіжностями між її Міністерством закордонних справ і відомством канцлера.

Агентство зазначило, що раніше ЄС виключив із нового пакета один із пунктів, оскільки Німеччина вважала його проблематичним. Він поширював дію так званого "застереження про заборону Росії" на дочірні компанії в третіх країнах.

За словами дипломатів, пункт статті 12G було виключено з компромісного тексту, поширеного серед держав-членів незадовго до зустрічі послів.

Згідно з проєктом ранньої версії пакета, цей пункт мав змусити дочірні компанії "контрактно заборонити реекспорт у Росію і реекспорт для використання в Росії".

ЄС постійно посилює санкції проти Росії за її вторгнення в Україну 2022 року, але його зусилля підриваються обходом санкцій через треті країни. Включення цього пункту ще більше посилило б заходи блоку. За словами дипломатів, посли продовжать дебати в четвер.

Офіційні особи з 27 країн ЄС вже понад місяць обговорюють пакети санкцій. Нові заходи включають заборону на перевалку російського СПГ і план притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами з третіх країн.

24 травня видання Financial Times повідомило, що Євросоюз планує розширити санкції проти білоруського режиму Лукашенка, оскільки Росія використовує Білорусь для обходу санкцій.

1 червня Bloomberg писало, що країни G7 і ЄС обговорюють запровадження санкцій проти банків третіх країн, які допомагають обходити санкції фінансовій системі РФ.

7 червня стало відомо, що Франція й Німеччина виступають проти зусиль ЄС закрити лазівку, яка дозволяє товарам високого класу, зокрема люксовим автомобілям, потрапляти до Росії через Білорусь.

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