Германия препятствует принятию нового пакета санкций ЕС против России – Reuters

Агентство отметило, что ранее ЕС исключил из нового пакета один из пунктов, поскольку Германия сочла его проблематичным

Немецкий канцлер Олаф Шольц. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Страны Европейского союза не смогли согласовать 14 пакет санкций против России, поскольку Германия заблокировала его принятие. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова информированных дипломатов.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Дипломаты отметили, что нерешительность Германии частично объясняется внутренними разногласиями между ее Министерством иностранных дел и ведомством канцлера.

Агентство отметило, что ранее ЕС исключил из нового пакета один из пунктов, поскольку Германия считала его проблематичным. Он распространял действие так называемой "оговорки о запрете России" на дочерние компании в третьих странах.

По словам дипломатов, пункт статьи 12G был исключен из компромиссного текста, распространенного среди государств-членов незадолго до встречи послов.

Согласно проекту ранней версии пакета, этот пункт должен был заставить дочерние компании "контрактно запретить реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России".

ЕС постоянно ужесточает санкции против России за ее вторжение в Украину в 2022 году, но его усилия подрываются обходом санкций через третьи страны. Включение этого пункта еще больше усилило бы меры блока. По словам дипломатов, послы продолжат дебаты в четверг.

Официальные лица из 27 стран ЕС уже более месяца обсуждают пакеты санкций. Новые меры включают запрет на перевалку российского СПГ и план привлечения операторов ЕС к ответственности за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами из третьих стран.

24 мая издание Financial Times сообщило, что Евросоюз планирует расширить санкции против белорусского режима Лукашенко, поскольку Россия использует Беларусь для обхода санкций.

1 июня Bloomberg писало, что страны G7 и ЕС обсуждают введение санкций против банков третьих стран, помогающих обходить санкции финансовой системе РФ.

7 июня стало известно, что Франция и Германия выступают против усилий ЕС закрыть лазейку, позволяющую товарам высокого класса, в том числе люксовым автомобилям, попадать в Россию через Беларусь.

Читайте также: США и ЕС ввели санкции против иранских производителей беспилотников