Норвегія готує план евакуації населення на випадок російського вторгнення
Норвегія розпочала оцінку районів, яким можуть знадобитися плани евакуації цивільного населення на випадок війни. Про це в коментарі газеті VG повідомила очільниця Директорату з питань цивільного захисту (DSB) Елізабет Аарсетер.
"DSB розпочав нову оцінку того, в яких районах Норвегії мають бути розроблені плани евакуації та переселення цивільного населення у разі війни, так званої військової евакуації. Ми робимо це у тісній співпраці, зокрема, зі збройними силами й поліцією", – розповіла посадовиця.
Йдеться про райони, географічно близькі до Росії, або райони, де знаходяться військові об'єкти, уточнила вона. За інформацією медіа, вже відбулися зустрічі з місцевою владою у Фіннмарку (регіон на півночі Норвегії) з питань планування військової евакуації.
Уроки, отримані з повномасштабного нападу Росії на Україну, частково є фоном для нових оцінок необхідності масової евакуації в деяких частинах Норвегії, йдеться у матеріалі.
DSB також має враховувати атаки Росії на енергопостачання України та іншу цивільну інфраструктуру у своєму плануванні.
"Виходячи зі спостережень, що Росія в Україні також атакує цивільні цілі, ми також розглядаємо, чи потрібно нам ширше подумати про те, що також може бути атаковано в Норвегії", – сказала Аарсетер.
Муніципалітети несуть важливу відповідальність за підтримку державних органів влади у проведенні евакуації під час війни, заявила голова DSB.
Відомство також вивчає, які райони Норвегії можуть підійти як муніципалітети для приймання біженців у межах планів евакуації.
"Муніципалітети для переселення будуть знаходитися там, де, на нашу думку, ризик війни нижчий, і де державна влада вважає, що є відповідні муніципалітети. У цій роботі ми, крім іншого, оцінимо потенціал муніципалітетів у галузі охорони здоров'я, житлового будівництва й освіти", – розповіла посадовиця.
