Норвегія готує план евакуації населення на випадок російського вторгнення

Кордон (Фото: Annika Byrde/EPA)

Норвегія розпочала оцінку районів, яким можуть знадобитися плани евакуації цивільного населення на випадок війни. Про це в коментарі газеті VG повідомила очільниця Директорату з питань цивільного захисту (DSB) Елізабет Аарсетер.

"DSB розпочав нову оцінку того, в яких районах Норвегії мають бути розроблені плани евакуації та переселення цивільного населення у разі війни, так званої військової евакуації. Ми робимо це у тісній співпраці, зокрема, зі збройними силами й поліцією", – розповіла посадовиця.

Читайте також Пісторіус вважає, що Путін не прагне розпочати повномасштабну світову війну проти НАТО

Йдеться про райони, географічно близькі до Росії, або райони, де знаходяться військові об'єкти, уточнила вона. За інформацією медіа, вже відбулися зустрічі з місцевою владою у Фіннмарку (регіон на півночі Норвегії) з питань планування військової евакуації.

Уроки, отримані з повномасштабного нападу Росії на Україну, частково є фоном для нових оцінок необхідності масової евакуації в деяких частинах Норвегії, йдеться у матеріалі.

DSB також має враховувати атаки Росії на енергопостачання України та іншу цивільну інфраструктуру у своєму плануванні.

"Виходячи зі спостережень, що Росія в Україні також атакує цивільні цілі, ми також розглядаємо, чи потрібно нам ширше подумати про те, що також може бути атаковано в Норвегії", – сказала Аарсетер.

Муніципалітети несуть важливу відповідальність за підтримку державних органів влади у проведенні евакуації під час війни, заявила голова DSB.

Відомство також вивчає, які райони Норвегії можуть підійти як муніципалітети для приймання біженців у межах планів евакуації.

"Муніципалітети для переселення будуть знаходитися там, де, на нашу думку, ризик війни нижчий, і де державна влада вважає, що є відповідні муніципалітети. У цій роботі ми, крім іншого, оцінимо потенціал муніципалітетів у галузі охорони здоров'я, житлового будівництва й освіти", – розповіла посадовиця.