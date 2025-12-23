Норвегия готовит план эвакуации населения на случай российского вторжения
Норвегия начала оценку районов, которым могут понадобиться планы эвакуации гражданского населения на случай войны. Об этом в комментарии газете VG сообщила руководитель Директората по вопросам гражданской защиты (DSB) Элизабет Аарсетер.
"DSB начал новую оценку того, в каких районах Норвегии должны быть разработаны планы эвакуации и переселения гражданского населения в случае войны, так называемой военной эвакуации. Мы делаем это в тесном сотрудничестве, в частности, с вооруженными силами и полицией", – рассказала чиновница.
Речь идет о районах, географически близких к России, или районах, где находятся военные объекты, уточнила она. По информации медиа, уже состоялись встречи с местными властями в Финнмарке (регион на севере Норвегии) по вопросам планирования военной эвакуации.
Уроки, извлеченные из полномасштабного нападения России на Украину, частично являются фоном для новых оценок необходимости массовой эвакуации в некоторых частях Норвегии, говорится в материале.
DSB также должен учитывать атаки России на энергоснабжение Украины и другую гражданскую инфраструктуру в своем планировании.
"Исходя из наблюдений, что Россия в Украине также атакует гражданские цели, мы также рассматриваем, нужно ли нам шире подумать о том, что также может быть атаковано в Норвегии", – сказала Аарсетер.
Муниципалитеты несут важную ответственность за поддержку государственных органов власти в проведении эвакуации во время войны, заявила председатель DSB.
Ведомство также изучает, какие районы Норвегии могут подойти как муниципалитеты для приема беженцев в рамках планов эвакуации.
"Муниципалитеты для переселения будут находиться там, где, по нашему мнению, риск войны ниже, и где государственная власть считает, что есть подходящие муниципалитеты. В этой работе мы, помимо прочего, оценим потенциал муниципалитетов в области здравоохранения, жилищного строительства и образования", – рассказала чиновница.
- 11 декабря генсек НАТО назвал Альянс следующей целью России и заявил, что страны-члены уже в опасности.
- Премьер Финляндии считает, что Россия перебросит свои войска к границам стран НАТО после возможного мирного соглашения по Украине.
