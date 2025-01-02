Новорічна ніч у Франції: спалено майже 1000 машин, горіло житло та поранено людей

У ніч проти 1 січня у Франції було затримано 420 осіб, ще 310 людей заарештували

Фото: ЕРА/YOAN VALAT

У Франції в новорічну ніч поліція зафіксувала підпал майже 1000 автомобілів. Про це пише BFMTV із посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

Зазначається, що в ніч проти 1 січня у Франції спалили 984 машини. Також було затримано 420 осіб, ще 310 людей заарештували.

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо зазначив, що поліція зафіксувала численні випадки використання феєрверків. Через застосування піротехніки кілька людей зазнали травм. Зокрема, у Ліоні дворічна дитина отримала серйозне поранення обличчя. За словами міністра, це може призвести до "постійної інвалідності".

У Тонон-ле-Бені одна людина потребувала "екстреної допомоги" після травми, завданої феєрверком, а в Лормоні через пожежу, спричинену піротехнічними засобами, згоріла квартира.

У ніч проти 1 січня та вдень у світі відбулася низка інцидентів.

У Чорногорії чоловік відкрив вогонь у кафе, вбивши 10 людей. Потім він наклав на себе руки.

Удень 1 січня автомобіль влетів у натовп у Новому Орлеані. Загинули щонайменше 10 людей.

Того ж дня у Лас-Вегасі біля готелю Trump International вибухнув і спалахнув Tesla Cybertruck.

Ілон Маск припустив, що вибух Cybertruck біля Trump International Hotel у Неваді та теракт у Новому Орлеані, який був учинений з використанням пікапа Ford, можуть бути пов'язані.