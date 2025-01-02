Новогодняя ночь во Франции: сожжено почти 1000 машин, горело жилье и ранены люди
Во Франции в новогоднюю ночь полиция зафиксировала поджог почти 1000 автомобилей, пишет BFMTV.
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Отмечается, что в ночь на 1 января во Франции сожгли 984 машины. Также были задержаны 420 человек, еще 310 человек арестованы.
Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо отметил, что полиция зафиксировала многочисленные случаи использования фейерверков. Из-за применения пиротехники несколько человек получили травмы.
В Тонон-ле-Бене один человек нуждался в "экстренной помощи" после травмы, нанесенной фейерверком, а в Лормоне из-за пожара, вызванного пиротехническими средствами, сгорела квартира.
- В ночь на 1 января и днем в мире произошел ряд инцидентов.
- В Черногории мужчина открыл огонь в кафе, убив 10 человек. Потом он покончил с собой.
- Днем 1 января автомобиль влетел в толпу в Новом Орлеане. Погибли по меньшей мере 10 человек.
- В тот же день в Лас-Вегасе возле отеля Trump International взорвался и вспыхнул Tesla Cybertruck.
- Илон Маск предположил, что взрыв Cybertruck возле Trump International Hotel в Неваде и теракт в Новом Орлеане, совершенный с использованием пикапа Ford, могут быть связаны.