Новогодняя ночь во Франции: сожжено почти 1000 машин, горело жилье и ранены люди

В ночь на 1 января во Франции было задержано 420 человек, еще 310 человек арестовали

Фото: ЕРА/YOAN VALAT

Во Франции в новогоднюю ночь полиция зафиксировала поджог почти 1000 автомобилей, пишет BFMTV.

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Отмечается, что в ночь на 1 января во Франции сожгли 984 машины. Также были задержаны 420 человек, еще 310 человек арестованы.

Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо отметил, что полиция зафиксировала многочисленные случаи использования фейерверков. Из-за применения пиротехники несколько человек получили травмы.

В Тонон-ле-Бене один человек нуждался в "экстренной помощи" после травмы, нанесенной фейерверком, а в Лормоне из-за пожара, вызванного пиротехническими средствами, сгорела квартира.

В ночь на 1 января и днем в мире произошел ряд инцидентов.

В Черногории мужчина открыл огонь в кафе, убив 10 человек. Потом он покончил с собой.

Днем 1 января автомобиль влетел в толпу в Новом Орлеане. Погибли по меньшей мере 10 человек.

В тот же день в Лас-Вегасе возле отеля Trump International взорвался и вспыхнул Tesla Cybertruck.

Илон Маск предположил, что взрыв Cybertruck возле Trump International Hotel в Неваде и теракт в Новом Орлеане, совершенный с использованием пикапа Ford, могут быть связаны.