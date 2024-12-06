NYT: Маск витратив на кампанію Трампа щонайменше $240 млн

Загальні витрати Маска на вибори ще невідомі й, можливо, ніколи не будуть оприлюднені, зазначили журналісти

Ілон Маск (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Ілон Маск, найбагатша людина світу, витратив понад чверть мільярда доларів в останні місяці, щоб допомогти республіканцю Дональду Трампу виграти президентські вибори у США. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на федеральні документи, з якими ознайомилися журналісти.

У матеріалі йдеться, що ця сума є невеликою частиною статків бізнесмена. Але це "приголомшлива" сума від одного донора, який влив гроші в кампанію і зараз відіграє певну роль у формуванні наступної адміністрації.

Сума містить пожертву у розмірі $20 млн на підтримку комітету політичних дій, названого на честь судді Верховного суду Рут Бейдер Гінсбург, яка намагалася допомогти Трампу, пом'якшивши його позицію щодо абортів.

Більшість коштів була направлена до комітету політичних дій America PAC – три транші по $25 млн кожен на фінальному етапі передвиборчих перегонів. Маск також витратив $40,5 млн на спірні з юридичного погляду виплати виборцям з "хитких штатів", які підписали петицію на підтримку Конституції.

Загалом упродовж кампанії бізнесмен передав America PAC щонайменше $239 млн.

12 листопада, за тиждень після виборів, Маск пожертвував ще $4 млн America PAC, щоб підтримувати її активність.

Водночас журналісти зазначили, що загальні витрати Маска на вибори ще невідомі — і, можливо, ніколи не будуть оприлюднені.

У матеріалі йдеться, що у відповідь на значну фінансову підтримку Трамп визнав Маска однією з найвпливовіших осіб свого майбутнього уряду. Бізнесмен часто відвідує президентський клуб у Флориді, бере участь у кадрових рішеннях та працює над планами стосовно скорочення видатків федерального уряду.